"Більша частина боєприпасів не постраждала": експерт оцінив наслідки удару по арсеналу в РФ

Найімовірніше, були знищені авіаційні бомби, з яких росіяни виготовляють КАБи та які знаходилися на поверхні. Михайло Жирохов припускає, що боєприпаси, які зберігалися в підземних сховищах, ще й досі там.

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Не зважаючи на "апокаліптичні вибухи" в арсеналі в російському Торопцю Тверської області, все ж таки більша частина боєприпасів не постраждала. Про це в ефірі Radio NV розповів військовий експерт Михайло Жирохов.

Він припускає, що боєприпаси, які зберігалися в підземних сховищах, так там і залишилися, а знищено було лише ті, що знаходилися на поверхні.

Окрім того, він припускає, що знищені, ймовірніше, були авіаційні бомби, з яких росіяни роблять КАБи. Навряд чи, вважає Михайло Жирохов, це були ракети до реактивних систем залпового вогню чи північнокорейські ракети.

Також експерт припустив, як власне, розвивалися події.

"Очевидно, що спочатку йшов цілий рій безпілотників, на які розрядилася російська ППО, а потім вже був засіб ураження", — зауважив він.

Серед цих засобів могли бути як далекобійна ракета-дрон "Паляниця", так і британська ракета Storm Shadow, хоча Україна офіційно й не отримувала дозволу від Лондону на такі удари.

"Але те, що говорять політики і те, що вони роблять, дуже часто це бувають різні речі", — зауважив військовий експерт.

Нагадаємо, що "Схеми" опублікували супутникові знімки Planet Labs, які демонструють наслідки руйнувань на території військової частини №11777.

Арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових матеріалів нібито відповідав "найвищим світовим стандартам" та давав змогу укрити запаси ракет і боєприпасів від зовнішнього впливу та забезпечити їхнє збереження і вибухопожежобезпеку.