Удар по складу ЗС РФ у Торопці: у мережі показали наслідки масованої атаки (супутникові знімки)

Арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ затягнув дим від пожеж "внаслідок падіння уламків безпілотника". Джерела Фокусу повідомляли, що Україна атакувала склад з ракетами й авіабомбами у Тверській області.

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У ніч на 18 вересня сталася масована атака на склад з боєприпасами та ракетами у місті Торопець, що у Тверській області Російської Федерації. Проєкт Радіо Свобода "Схеми" опублікував супутникові знімки Planet Labs, які демонструють наслідки руйнувань.

Кадри були зроблені 18 вересня о 11:30 за київським часом. На них видно значне задимлення на території військової частини №11777, яка відповідає за склад Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.

Вибухи у Торопці: що відомо

У середу вночі, 18 вересня, росіяни у соцмережах повідомляли про вибухи у Тверській області. Йшлося про атаку дронів на населений пункт Торопець.

В інтернеті почали поширювати відео від місцевих жителів, на яких зафіксовані сильні вибухи та масштабні пожежі. Люди писали про атаку на склад боєприпасів. Місцева влада натомість заявила, що пожежа сталася "внаслідок падіння уламків безпілотника".

Також було ухвалено рішення про евакуацію населення з території, де працювали засоби ППО і виникла пожежа.

За даними джерел Фокусу, атаку на склад у Торопці здійснили дрони СБУ, ГУР та ССО. На складах зберігалися ракети для комплексів "Іскандер" і "Точка-У", північнокорейські ракети KN23, ракети до РСЗВ "Град", а також керовані авіаційні бомби (КАБи). "Бавовна" зайнялася на ділянці завширшки 6 кілометрів.

Цей арсенал, де зберігаються ракети, боєприпаси та вибухові матеріали, був побудований у 2018 році. За інформацією Міноборони РФ, склад відповідав найвищим світовим стандартам, і кожне його сховище може вмістити до 240 тонн боєприпасів.

Нагадаємо, відео вибуху на території Тверської області опублікував OSINT-аналітик з ніком Osinttechnical. Супутники зафіксували момент вибуху.

Експерти порталу Defense Express припускають, що в атаці на склад у Торопці могли бути задіяні нові українські реактивні дрони "Паляниця".