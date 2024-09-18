Удар по складу ВС РФ в Торопце: в сети показали последствия массированной атаки (спутниковые снимки)

Арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ затянуло дымом от пожаров "в результате падения обломков беспилотника". Источники Фокуса сообщали, что Украина атаковала склад с ракетами и авиабомбами в Тверской области.

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В ночь на 18 сентября произошла массированная атака на склад с боеприпасами и ракетами в городе Торопец, что в Тверской области Российской Федерации. Проект Радио Свобода "Схемы" опубликовал спутниковые снимки Planet Labs, которые демонстрируют последствия разрушений.

Кадры были сделаны 18 сентября в 11:30 по киевскому времени. На них видно значительное задымление на территории воинской части №11777, которая отвечает за склад Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.

Взрывы в Торопце: что известно

В среду ночью, 18 сентября, россияне в соцсетях сообщали о взрывах в Тверской области. Речь шла об атаке дронов на населенный пункт Торопец.

В интернете начали распространять видео от местных жителей, на которых зафиксированы сильные взрывы и масштабные пожары. Люди писали об атаке на склад боеприпасов. Местные власти в свою очередь заявили, что пожар произошел "в результате падения обломков беспилотника".

Также было принято решение об эвакуации населения с территории, где работали средства ПВО и возник пожар.

По данным источников Фокуса, атаку на склад в Торопце осуществили дроны СБУ, ГУР и ССО. Га складах хранились ракеты для комплексов "Искандер" и "Точка-У", северокорейские ракеты KN23, ракеты к РСЗО "Град", а также управляемые авиационные бомбы (УАБы). "Хлопок" загорелся на участке шириной 6 километров.

Этот арсенал, где хранятся ракеты, боеприпасы и взрывчатые материалы, был построен в 2018 году. По информации Минобороны РФ, склад соответствовал самым высоким мировым стандартам, и каждое его хранилище может вместить до 240 тонн боеприпасов.

Напомним, видео взрыва на территории Тверской области опубликовал OSINT-аналитик с ником Osinttechnical. Спутники зафиксировали момент взрыва.

Эксперты портала Defense Express предполагают, что в атаке на склад в Торопце могли быть задействованы новые украинские реактивные дроны "Паляница".