Дим вище від хмар: супутники зафіксували момент вибуху на складах ЗС РФ у Торопці (відео)

Детонацію складів з "Іскандерами" та північнокорейськими балістичними ракетами ЗС РФ вдалося зафіксувати за допомогою супутників, розповів OSINT-аналітик. Димний пік помітили з висоти сотень кілометрів.

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Момент вибухів на військовому об'єкті РФ біля міста Торопець помітили відеокамери, встановлені на супутниках. Внаслідок влучання дронів ЗСУ почалась детонація снарядів і ракет, які зберігалися на російських складах, а стовп диму зафіксували з висоти мінімум 400 км. Відео вибуху на території Тверської області OSINT-аналітик з ніком Osinttechnical опублікував у соцмережі X (Twitter).

Допис розслідувача з'явився у мережі близько 08:00 18 вересня. Відео триває лише дві секунди. Спершу видно панораму місцевості, частково вкритої хмарами. Потім у певній точці з'являється димний пік, який було помітно з космосу. Автор допису впевнений, що подія сталась саме в місті Торопець, бо звірився з картою хмар на метеорологічному порталі. Він наголосив, що глядачі бачать підрив 107-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ, який здійснили дрони Сил оборони України.

Висота польоту супутників — від 400 км до 800 км і вище. Це означає, що стовп диму від детонації складів російських ракет та зброї було видно мінімум з 400-кілометрової висоти.

Вибух в РФ — деталі подій в Торопці

Зазначимо, Фокус писав про надзвичайну подію, про яку першими повідомили у мережі жителі міста Торопець у Тверській області РФ. Росіяни почули кілька гучних вибухів і записали на відео стовпи вогню. Палаючі стовпи здійнялися над складами боєприпасів ЗС РФ, які зберігалися впритул до населеного пункту.

Орієнтовна відстань точки влучань до території України — близько 500 км. Тим часом на карті пожеж FIRMS NASA, яку створюють на основі даних супутників, добре видно площу 5,13 кв. км, на якій палає пожежа 18 серпня.

Вибух у РФ - яка відстань від міста Торопець до України Фото: DeepState Вибух у РФ - пожежа у місті Торопець 18 вересня Фото: FIRMS NASA

Представники української влади підтвердили, що відбувся удар по місцю зберігання різних типів російських ракет. Вдалося знищити, наприклад, "Искандеры" та північнокорейські ракети KN-23. Орієнтовно, на складах в Торопці зберігалось 30 тис. од. різних видів засобів ураження, а по цілях летіло близько 100 ударних безпілотників. Губернатор Тверської області Ігор Руденя повідомив, що вибухи стались начебто через падіння уламків дронів, та оголосив про евакуацію найближчих населених пунктів. Тим часом сейсмологи зафіксували ще один наслідок підриву складів в Торопці — невеликий землетрус силою 2 бали за шкалою Ріхтера.

Нагадуємо, 17 вересня Військово-морські сили ЗСУ повідомили про удар української ракети, ймовірно, "Нептун", по складу БК ЗС РФ під Маріуполем. На супутникових фото з місця інциденту, опублікованих "Радіо Свобода", видно наслідки влучання: чорні згарища та будівлі, знесені до фундаменту.