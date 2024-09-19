Від 100 до 700 км: до яких збройних арсеналів ЗС РФ можуть дістати ЗСУ, — аналітики (карта)

Засоби ураження Сил оборони України показали, що можуть підірвати арсенал ЗС РФ, розташований на відстані майже 500 км. Навколо кордонів є ще кілька об'єктів, до яких можна дістати.

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Арсенали Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ можуть перебувати у межах досяжності новітньої української ракети "Паляниця". Деякі з них мають площу більшу за склад у Торопці, де підірвали 30 тис. тонн ракет ЗС РФ. Про місцерозташування військових об'єктів РФ розповіли аналітики Defense Express.

Аналітики, визначаючи перелік складів ГРАУ ЗС РФ, орієнтувались на можливу дальність української ракети "Паляниця". Згідно з інфографікою, яку показали в презентації на порталі United24, ідеться про 750 км. У межах досяжності "Паляниці" — сім великих сховищ, у тому числі склад 107 у Торопці, який злетів у повітря 18 вересня. У сховищах росіяни зберігають ракети різних типів, у тому числі ймовірно, "Искандер" та північнокорейські KN-23. Їхнє ураження може підірвати боєздатність армії РФ: важливо дізнатись, до чого ж, ймовірно, дістануть ЗСУ.

У статті на Defence Express показали місцерозташування можливих цілей для "Паляниці":

67 арсенал ГРАУ — до України 120 км, Карачев Брянської області, координати 53.14272, 34.9595, площа 3 кв. км;

107 арсенал ГРАУ — до Україн 480 км, Торопець Тверської області, координати 56.50853, 31.71544, площа 5 кв. км;

Тверської області, координати 56.50853, 31.71544, площа 5 кв. км; 23 арсенал ГРАУ — до України 470 км, Октябрське Тверської області, координати 56.35888, 31.64666, площа 2,6 кв. км;

51 арсенал ГРАУ — до України 530 км, Кіржач Володимирівської області, координати 56.10876, 38.76341, площа 3 кв. км;

73 арсенал ГРАУ — до України 650 км, Есіно Володимирівської області, координати 53.14272, 34.9595, площа 6,8 кв. км;

13 арсенал ГРАУ — до України 700 км, Котово Новгородської області, координати 58.48912, 33.49577, площа 3 кв. км;

68 арсенал ГРАУ — до України 780 км., Моздок Північна Осетія, координати 43.74463, 44.5175, площа 2,2 кв. км.

Удари по РФ - де розміщені склади боєприпасів ГРАУ РФ Фото: Defense Express

Один з найближчих до України російських арсеналів, у Брянській області, збудований неподалік від міста з 20-тисячним населенням, пояснили аналітики. При цьому на супутникових фото помітно, що контейнери стоять просто неба. Також вони зауважили, що найбільший склад, біля Есіно, пройшов модернізацію у 2018 та 2021 роках. Аналогічна модернізація відбулась на складах в Торопіно, які начебто могли витримати ядерний вибух, але не витримали. Крім того, на Defense Express наголосили, що цілями для ракет ЗСУ можуть бути не лише арсенали ГРАУ, а й менші склади, яких більше, а також — виробництва снарядів та ракет, розташованих в межах 750 км.

Удар по РФ — влучання по складу в Торопці

Зазначимо, 18 вересня жителі міста Торопець у Тверській області повідомили про звуки гучних вибухів неподалік від військового об'єкта ЗС РФ. Російське Міноборони відзвітувало про збиття 100 українських дронів, а місцевий губернатор запевнив, що влучань не було, натомість упали уламки безпілотників. Втім на відео з місця подій видно стовпи полум'я, які здіймались на сотні метрів вгору.

OSINT-аналітик показав кадри відео, знятого супутником: вибухи в Торопці помітили з висоти в кілька сотень кілометрів. Представники українських Сил оборони повідомили, що на складах зберігалось 30 тис. тонн засобів ураження різних типів. Зокрема — ракети "Искандер" та північнокорейські KN-23.

Нагадуємо, 19 вересня військовий експерт Михайло Жирохов оцінив наслідки влучання українських засобів ураження по арсеналу РФ в Торопці. 18 вересня проєкт "Схеми" опублікував супутникові фото місцевості, де стались вибухи в Тверській області РФ.