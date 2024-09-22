Снесло до фундамента: спутник показал пожарища после удара по второму складу под Торопцом

На спутниковых фото второго склада боеприпасов ВС РФ под городом Торопец можно насчитать 25 разрушенных зданий. О том, что они раньше там стояли, можно догадаться только по остаткам фундамента.

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В результате удара Сил обороны по 23 арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ особенно сильно пострадали хранилища, расположенные в северной части огражденной площадки. При этом южная часть, вероятно, не пострадала. О последствиях попадания украинских средств поражения свидетельствуют спутниковые фото, опубликованные изданием "Радио Свобода".

Днем 22 сентября журналисты в Telegram-канале издания разместили четыре фотографии, сделанные спутником над селом Октябрьским рядом с городом Торопец Тверской области РФ. Часть фотографий сделана до удара в ночь на 21 сентября, и они показывают с полсотни целых хранилищ с ракетами и снарядами ВС РФ. Другие изображения, полученные после попадания, показывают ряд зданий, уничтоженных до фундамента.

В заметке есть изображения северной части площадки, сделанных 16 ноября 2022 года и 22 сентября 2024 года. Видим, что около 25 зданий полностью разрушены. Ориентировочно можно оценить, что уничтожена половина складов.

Удар по РФ — северная часть 23 арсенала ГРАУ 16 ноября 2022 года Фото: Радио Свобода Удар по РФ — северная часть 23 арсенала ГРАУ 22 сентября 2022 года Фото: Радио Свобода

Также есть изображения южной части 23 арсенала ГРАУ — 2 мая и 22 сентября 2024 года. На этих фото не заметно последствий попадания: нет пожарищ и фундаментов.

Удар по РФ — южная часть 23 арсенала ГРАУ 2 мая 2024 года Фото: Радио Свобода Удар по РФ — южная часть 23 арсенала ГРАУ 22 сентября 2024 года Фото: Радио Свобода

Удар по РФ — события 21 сентября

Отметим, в ночь на 21 сентября жители российского села Октябрьское опубликовали видео взрывов на складе боеприпасов 23 арсенала ГРАУ Минобороны. Склад имеет площадь около 6 кв. км, расположен на расстоянии 500 км от Украины и на расстоянии 15 км от города Торопец, где взорвалось 18 сентября. Кроме того, произошел инцидент на 719 базе боеприпасов в Краснодарском крае: аналитики Defense Express опубликовали спутниковые фото с признаками повышенной температуры, то есть, вероятного пожара.

Удар по РФ — как выглядит второй склад под Торопцом Фото: Google Maps Удар по РФ — как выглядит 719 склад в Краснодарском крае Фото: Defense Express

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по российским военным объектам. Российское независимое издание Astra опубликовали кадры с места событий: показали огненный гриб, поднявшийся над местом хранения снарядов, которые в Октябрьском под Торопцом кое-где лежали под открытым небом.

19 сентября аналитики Defense Express сообщили, что в радиусе действия средств поражения Украины они насчитали семь арсеналов ГРАУ. На тот момент не было точно известно заполненность этих складов ракетами и снарядами различного типа. Предыдущий удар, то есть попадание по 107 арсеналу в Торопце, произошел 18 сентября. Согласно данным украинской разведки, там, вероятно, уничтожили 30 тыс. тонн оружия, в частности — ракет "Искандер" и баллистических ракет КНДР KN-23.

Напоминаем, 20 сентября глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг сообщил, какое же именно количество снарядов взорвали Силы обороны на складе в Тверской области РФ.