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Военный Фокус Российско-украинская война Удары по военным объектам в РФ

Снесло до фундамента: спутник показал пожарища после удара по второму складу под Торопцом

23 склад ГРАУ Минобороны РФ, Торопец второй склад, Тверская область 21 сентября, 23 арсенал фото, удар по РФ 21 сентября
Фото: Скрин видео | ВСУ взорвали 23 арсенал ВС РФ под Торопцом в селе Октябрьское (иллюстративное фото)

На спутниковых фото второго склада боеприпасов ВС РФ под городом Торопец можно насчитать 25 разрушенных зданий. О том, что они раньше там стояли, можно догадаться только по остаткам фундамента.

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В результате удара Сил обороны по 23 арсеналу Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ особенно сильно пострадали хранилища, расположенные в северной части огражденной площадки. При этом южная часть, вероятно, не пострадала. О последствиях попадания украинских средств поражения свидетельствуют спутниковые фото, опубликованные изданием "Радио Свобода".

Днем 22 сентября журналисты в Telegram-канале издания разместили четыре фотографии, сделанные спутником над селом Октябрьским рядом с городом Торопец Тверской области РФ. Часть фотографий сделана до удара в ночь на 21 сентября, и они показывают с полсотни целых хранилищ с ракетами и снарядами ВС РФ. Другие изображения, полученные после попадания, показывают ряд зданий, уничтоженных до фундамента.

В заметке есть изображения северной части площадки, сделанных 16 ноября 2022 года и 22 сентября 2024 года. Видим, что около 25 зданий полностью разрушены. Ориентировочно можно оценить, что уничтожена половина складов.

Удар по РФ, Торопец, 23 арсенал, Октябрьское, фото, до удара Fullscreen
Удар по РФ — северная часть 23 арсенала ГРАУ 16 ноября 2022 года
Фото: Радио Свобода
Удар по РФ, Торопец, 23 арсенал, Октярское, фото, 22 сентября Fullscreen
Удар по РФ — северная часть 23 арсенала ГРАУ 22 сентября 2022 года
Фото: Радио Свобода

Также есть изображения южной части 23 арсенала ГРАУ — 2 мая и 22 сентября 2024 года. На этих фото не заметно последствий попадания: нет пожарищ и фундаментов.

Удар по РФ, Торопец, 23 арсенал, Октярское, фото, 5 мая Fullscreen
Удар по РФ — южная часть 23 арсенала ГРАУ 2 мая 2024 года
Фото: Радио Свобода
Удар по РФ, Торопец, 23 арсенал, Октярское, фото, 22 сентября, последствия Fullscreen
Удар по РФ — южная часть 23 арсенала ГРАУ 22 сентября 2024 года
Фото: Радио Свобода

Удар по РФ — события 21 сентября

Отметим, в ночь на 21 сентября жители российского села Октябрьское опубликовали видео взрывов на складе боеприпасов 23 арсенала ГРАУ Минобороны. Склад имеет площадь около 6 кв. км, расположен на расстоянии 500 км от Украины и на расстоянии 15 км от города Торопец, где взорвалось 18 сентября. Кроме того, произошел инцидент на 719 базе боеприпасов в Краснодарском крае: аналитики Defense Express опубликовали спутниковые фото с признаками повышенной температуры, то есть, вероятного пожара.

Удар по РФ, Торопец, Окрябрское, карта Fullscreen
Удар по РФ — как выглядит второй склад под Торопцом
Фото: Google Maps
Удар по РФ, 719 склад, Краснодарский край, фото Fullscreen
Удар по РФ — как выглядит 719 склад в Краснодарском крае
Фото: Defense Express

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по российским военным объектам. Российское независимое издание Astra опубликовали кадры с места событий: показали огненный гриб, поднявшийся над местом хранения снарядов, которые в Октябрьском под Торопцом кое-где лежали под открытым небом.

19 сентября аналитики Defense Express сообщили, что в радиусе действия средств поражения Украины они насчитали семь арсеналов ГРАУ. На тот момент не было точно известно заполненность этих складов ракетами и снарядами различного типа. Предыдущий удар, то есть попадание по 107 арсеналу в Торопце, произошел 18 сентября. Согласно данным украинской разведки, там, вероятно, уничтожили 30 тыс. тонн оружия, в частности — ракет "Искандер" и баллистических ракет КНДР KN-23.

Напоминаем, 20 сентября глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг сообщил, какое же именно количество снарядов взорвали Силы обороны на складе в Тверской области РФ.