Сезон падения обломков в разгаре: Силы обороны поразили два военных арсенала и аэродром ВС РФ

Арсенал "Тихорецк" входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов. На 23-м арсенале хранилось вооружение для ракетных комплексов "Искандер" и "Точка-У".

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В субботу ночью, 21 сентября, Силы беспилотных систем и Сил специальных операций ВСУ нанесли огневое поражение по арсеналу "Тихорецк" в Краснодарском крае. СБУ атаковала склад боеприпасов недалеко от населенного пункта Октябрьский Тверской области РФ. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Как подчеркивают в Генштабе, "Тихорецк" входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов оккупантов и является одним из ключевых в логистической системе российских войск.

По имеющейся информации, в момент удара на территории арсенала находился эшелон, который доставил по меньшей мере 2 тысячи тонн боеприпасов, в том числе и из КНДР.

Также была атакована радиолокационная станция "Подлет", которая обнаруживала воздушные цели в направлении арсенала.

Служба безопасности нанесла удар по 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления министерства обороны РФ недалеко от населенного пункта Октябрьский Тверской области.

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Боеприпасы из КНДР: в России уничтожены два крупных арсенала ГРАУ Минобороны РФ (снимки)

Источники Фокуса в СБУ сообщают, что на 23-м арсенале хранилось артиллерийское и ракетное вооружение для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и тактических ракетных комплексов "Точка-У".

После прилетов дронов на складе началась детонация, сейчас фиксируется пять очагов пожаров. Также дроны СБУ поразили инфраструктуру военного аэродрома Шайковка в Калужской области, где дислоцируются самолеты стратегической авиации ТУ-22М, которые регулярно обстреливают Украину.

"СБУ вместе со всеми Силами обороны Украины системно уменьшает ракетно-артиллерийский потенциал врага. На этой неделе мы уже взорвали большой арсенал в Торопце Тверской области. Сегодня пришла очередь следующего по размерам склада — одного из важных логистических пунктов врага, где хранились боеприпасы для ударов по Украине", — сообщил информированный источник Фокуса в СБУ, который подчеркнул, что "сезон падения обломков — в самом разгаре".

Ранее сообщалось, что по информации разведцентра Минобороны Эстонии в российском Торопце в результате украинской атаки было уничтожено 750 000 снарядов.

Аналитики Defense Express отмечали, что средства поражения Сил обороны Украины показали, что могут достать до арсенала ВС РФ, расположенного на расстоянии почти 500 км. То есть в пределах досягаемости украинской ракеты-дрона "Паляница" — шесть крупных хранилищ оружия, не считая склада в Торопце.