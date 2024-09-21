Боеприпасы из КНДР: в России уничтожены два крупных арсенала ГРАУ Минобороны РФ (снимки)

Западные аналитики отметили, что 719-я база артиллерийских боеприпасов в Краснодарском крае играет ключевую роль в обеспечении южной и восточной группировок российских войск. Поэтому уничтожение этого арсенала наносит серьезный удар по снабжению ВС РФ.

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Силы обороны Украины 21 сентября нанесли два высокоточных дальнобойных удара по вражеским арсеналам, что завершилось их детонацией и уничтожением. Удары были направлены на 23-й арсенал ГРАУ Министерства обороны РФ вблизи поселка Октябрьский Тверской области и на 719-ю базу артиллерийских боеприпасов под Тихорецком в Краснодарском крае. По информации Defense Express, на данных объектах хранились, в том числе, боеприпасы из КНДР.

23-й арсенал ГРАУ МО РФ, расположенный в 16 км от уничтоженного 107-го арсенала под Торопцом, находился в зоне удара с дальностью около 450 км от границы с Украиной. Арсенал занимает площадь 2,6 км², однако информация о его содержимом пока неизвестна. По данным NASA, зафиксирован масштабный пожар на его территории.

719-я база артиллерийских боеприпасов в Краснодарском крае, площадью 1 кв. км, имела стратегическое значение для южной и восточной группировок российских войск. Спутниковые снимки показывают, что за период с 2022 по 2024 годы на базе увеличилось количество укрытий для боеприпасов, что указывает на существенное увеличение их концентрации.

Кроме того, часть артиллерийских боеприпасов, переданных Россией из КНДР в январе 2024 года, также хранилась на этой базе, как показали данные OSINT-анализа.

Стратегическое значение объекта

Отметим, что еще в феврале 2024 года Американский аналитический институт сообщал, что хранилище расширяли для размещения северокорейских снарядов.

"Активное развитие и расширение существующей в России инфраструктуры для хранения боеприпасов ближе к линии фронта наблюдается на Тихорецком складе боеприпасов, Моздокском складе боеприпасов и аэродроме Егорлыкская, который был переоборудован в склад боеприпасов", — говорилось в материале.

По словам аналитиков, данный объект играет ключевую роль в обеспечении южной и восточной группировок российских войск. Это подтверждено увеличением активности на базе, начиная с осени 2023 года, после того как 13 октября 2023 года Белый дом официально подтвердил, что объект используется для хранения боеприпасов, переданных Россией Северной Кореей.

Схема военного объекта под Тихорецком

Расположение новых укрытий в хранилище боеприпасов под Тихорецком

Хранилища боеприпасов под Тихорецком

База состояла из двух функциональных зон — штаба и хранилищ. Штабной комплекс включал административные здания, ремонтные мастерские и площадки для хранения техники. В зоне хранения находилось около 27 укрепленных складских зон, четыре земляных бункера и две открытые площадки для техники.

На спутниковых снимках были зафиксированы 27 железнодорожных вагонов разных типов, что указывало на типичный уровень активности, связанный с войной в Украине. Однако наиболее примечательным стало начало масштабных земляных работ по созданию 14 новых хранилищ для контейнеров и трейлеров.

Таким образом уничтожение этого арсенала наносит серьезный удар по снабжению российских войск на южном и восточном фронтах.

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