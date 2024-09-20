Кричали и убегали: в сети появились первые кадры взрывов в Торопце (видео)

После серии взрывов на военном объекте РФ возле города Торопец россияне жаловались на побитые окна и разбитую мебель. Видео, снятое в момент чрезвычайного происшествия, зафиксировало их испуг и большое удивление.

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Жители города Торопец Тверской области РФ остро отреагировали на взрывы, которые 18 сентября начались на складах 107 арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ). На кадрах, снятых в первые минуты после инцидента, слышны громкие возгласы и видно стремительное бегство. О деталях чрезвычайного происшествия, которое произошло на расстоянии 500 км от Украины, рассказали в Telegram-канале Astra.

Авторы канала вечером 20 сентября опубликовали видео, полученное от жителя Торопца, имя которого не указывается. Человек, приславший кадры, уверяет, что это первые мгновения после возможных прилетов по арсеналу ВС РФ. Видим, как вдали поднимается вверх столб огня, а на переднем плане — россияне, которые убегают от опасности. Слышно, как они подгоняют друг друга, громко кричат и бегут все быстрее.

В заметке также рассказали о впечатлениях граждан РФ после того, как стало безопасно, взрывы утихли и они вернулись домой. Они утверждают, что в помещениях повылетали окна, разбита мебель и бытовая техника. Уже 19 сентября, через сутки после инцидента, в населенном пункте открылись магазины и россияне попытались вернуться к спокойной жизни. Согласно официальной информации от российских властей, получили ранения 13 человек, погибших якобы нет. Также не понятна судьба солдат ВС РФ, которые проживали вплотную к складам в в/ч 54169: официально считается, что их эвакуировали и никто не пострадал.

Удары по РФ — взрывы в городе Торопец

Отметим, Фокус рассказывал о событиях в городе Торопец, которые произошли в ночь на 18 сентября. Согласно сообщениям в росСМИ и от местных жителей посреди ночи начались взрывы на складе боеприпасов, расположенном вплотную к населенному пункту. Площадь склада — 5 кв. км, почти столько же, сколько площадь города. Минобороны РФ заявило, что военный объект атаковали 100 украинских беспилотников: все якобы сбили средствами ПВО. Губернатор Тверской области объяснил, что взрывы, пожары, детонации — это следствие падения обломков. При этом OSINT-аналитики опубликовали спутниковые фото, на которых видны дымные пики во время взрывов. Согласно данным украинской разведки, на складах могли хранить ракеты "Искандер" и KN-23, а также реактивные снаряды калибра 122 мм для РСЗО "Град" и артиллерийские мины калибра 82 мм.

Напоминаем, 19 сентября аналитики портала Defense Express сообщили, что в пределах досягаемости Украины расположено еще шесть арсеналов ГРАУ. Между тем росСМИ заявили, будто в Курской области сбили новейшую украинскую ракету "Паляница", которую, как предполагают, могли запустить по Торопцу.