Кричали й тікали: у мережі з'явилися перші кадри вибухів у Торопці (відео)

Після серії вибухів на військовому об'єкті РФ біля міста Торопець росіяни скаржились на побиті вікна та потрощені меблі. Відео, зняте у момент надзвичайної події, зафіксувало їхній переляк та велике здивування.

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Жителі міста Торопець Тверської області РФ гостро відреагували на вибухи, які 18 вересня почались на складах 107 арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ). На кадрах, знятих у перші хвилини після інциденту, чути гучні вигуки та видно стрімку втечу. Про деталі надзвичайної події, яка сталась на відстані 500 км від України, розповіли у Telegram-каналі Astra.

Автори каналу увечері 20 вересня опублікували відео, отримане від жителя Торопця, ім'я якого не вказується. Людина, яка надіслала кадри, запевняє, що це перші миті після можливих прильотів по арсеналу ЗС РФ. Бачимо, як вдалині здіймається вгору стовп вогню, а на передньому плані — росіяни, які тікають від небезпеки. Чути, як вони підганяють один одного, голосно кричать і біжать все швидше.

У дописі також розповіли про враження громадян РФ після того, як стало безпечно, вибухи вщухли і вони повернулись додому. Вони стверджують, що в помешканнях повилітали вікна, потрощені меблі та побутова техніка. Вже 19 вересня, через добу після інциденту, у населеному пункті відчинились магазини і росіяни спробували повернутись до спокійного життя. Згідно з офіційною інформацією від російської влади, отримали поранення 13 осіб, загиблих начебто немає. Також не зрозуміла доля солдатів ЗС РФ, які проживали впритул до складів у в/ч 54169: офіційно вважається, що їх евакуювали і ніхто не постраждав.

Удари по РФ — вибухи в місті Торопець

Зазначимо, Фокус розповідав про події в місті Торопець, які стались в ніч на 18 вересня. Згідно з повідомленнями у росЗМІ та від місцевих жителів посеред ночі почались вибухи на складі боєприпасів, розташованому впритул до населеного пункту. Площа складу — 5 кв. км, майже стільки ж, скільки площа міста. Міноборони РФ заявило, що військовий об'єкт атакували 100 українських безпілотників: усі начебто збили засобами ППО. Губернатор Тверської області пояснив, що вибухи, пожежі, детонації — це наслідок падіння уламків. При цьому OSINT-аналітики опублікували супутникові фото, на яких видно димні піки під час вибухів. Згідно з даними української розвідки, на складах могли зберігати ракети "Іскандер" та KN-23, а також реактивні снаряди калібру 122 мм для РСЗВ "Град" та артилерійські міни калібру 82 мм.

Нагадуємо, 19 вересня аналітики порталу Defense Express повідомили, що у межах досяжності України розташовано ще шість арсеналів ГРАУ. Тим часом росЗМІ заявили, начебто в Курській області збили новітню українську ракету "Паляниця", яку, як припускають, могли запустити по Торопцю.