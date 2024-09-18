У військовій історії такого ще не було: вибухи БК у Тверській області призвели до землетрусу

Боєприпаси, які були на складі, призначалися для ЗС РФ на Курщині. Обʼєктивних даних, які б дозволяли проаналізувати, що саме росіяни зберігали на складі у Тверській області, зараз немає, кажуть в Defense Express.

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В світовій військовій історії ще не було випадків, коли влучання по складу БК, детонація і вибухи призводили до землетрусу, як це сталося в Тверській області РФ. Про це в коментарі "Еспресо" сказав військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

За його словами, обʼєктивних даних, завдяки яким можна було б проаналізувати, що саме росіяни зберігали на складі у Тверській області, зараз немає, тому різні джерела озвучують різну інформацію.

"У ЦПД заявили, що там могли бути навіть північнокорейські балістичні ракети KN-23. В інших ресурсах зʼявилась інформація з посиланням на джерела в СБУ про те, що там могли зберігатись ракети "Точка-У". Втім, росіяни такі ракети вже не роблять, але їх виготовляють у КНДР. Тому зараз найкраще дочекатися, поки перша хвиля ажіотажу від настільки потужного вибуху спаде, й тоді проаналізувати всі дані", — пояснив Киричевський.

Він зауважив, що боєкомплект, який зберігався на складі, був із 107-го арсеналу ГРАУ і призначався для російського угруповання військ на Курщині.

"Мабуть, у світовій військовій історії так не вибухало. Бо вибухи на складі боєприпасів у Тверській області навіть призвели до землетрусу. До того ж, якщо зіставити те, яке значення мав цей 107-й арсенал ГРАУ для російських військових, то є інформація, що саме цей склад відповідав за живлення російського угруповання, яке діє на Курщині. Саме тому, всі ці боєприпаси теоретично могли полетіти по наших військових", — наголосив він.

Нагадаємо, що у ніч проти 18 вересня Тверську область Росії атакували безпілотники. Місцеві жителі чули роботу сил ППО. Губернатор Тверської області Ігор Руденя повідомив, що у Торопці нібито внаслідок падіння уламків БПЛА під час відбиття атаки силами ППО почалася пожежа.