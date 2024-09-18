В военной истории такого еще не было: взрывы БК в Тверской области привели к землетрясению

Боеприпасы, которые были на складе, предназначались для ВС РФ в Курской области. Объективных данных, которые бы позволяли проанализировать, что именно россияне хранили на складе в Тверской области, сейчас нет, говорят в Defense Express.

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В мировой военной истории еще не было случаев, когда попадание по складу БК, детонация и взрывы приводили к землетрясению, как это произошло в Тверской области РФ. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

По его словам, объективных данных, благодаря которым можно было бы проанализировать, что именно россияне хранили на складе в Тверской области, сейчас нет, поэтому разные источники озвучивают разную информацию.

"В ЦПД заявили, что там могли быть даже северокорейские баллистические ракеты KN-23. В других ресурсах появилась информация со ссылкой на источники в СБУ о том, что там могли храниться ракеты "Точка-У". Впрочем, россияне такие ракеты уже не делают, но их изготавливают в КНДР. Поэтому сейчас лучше всего дождаться, пока первая волна ажиотажа от столь мощного взрыва спадет, и тогда проанализировать все данные", — пояснил Киричевский.

Он отметил, что боекомплект, который был на складе, был из 107-го арсенала ГРАУ и предназначался для российской группировки войск в Курской области.

"Пожалуй, в мировой военной истории так не взрывалось. Потому что взрывы на складе боеприпасов в Тверской области даже привели к землетрясению. К тому же, если сопоставить то, какое значение имел этот 107-й арсенал ГРАУ для российских военных, то есть информация, что именно этот склад отвечал за питание российской группировки, которая действует на Курщине. Именно поэтому, все эти боеприпасы теоретически могли полететь по нашим военным", — подчеркнул он.

Напомним, что в ночь на 18 сентября Тверскую область России атаковали беспилотники. Местные жители слышали работу сил ПВО. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что в Торопце якобы в результате падения обломков БПЛА во время отражения атаки силами ПВО начался пожар.