У Курській області нібито збили реактивний дрон "Паляниця", — росЗМІ (фото)

Нову розробку презентував президент Володимир Зеленський наприкінці серпня. Зазначається, що збитий у Росії дрон сильно обгорів, але нагадує саме "Паляницю".

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На Курщині збили триметровий дрон, який нібито є новою українською розробкою "Паляниця". Про це 20 вересня повідомили у медіа Mash, оприлюднивши фото з місця подій.

Зазначається, що БПЛА був збитий у селі Колодне у Курській області РФ. За попередніми даними, це — новий реактивний безпілотник "Паляниця".

"Під час огляду з'ясувалося, що у нього немає звичайного гвинта. Замість нього — реактивний двигун. Точну марку поки встановити не змогли — через те, що уламки сильно обгоріли після влучання нашого ППО. Однак те, що є, вказує саме на "Паляницю"", — зазначили журналісти.

Фото: Mash Фото: Mash Фото: Mash

У медіа додали, що "Паляниця" маж розмір 3,5×2,5 метра та може набирати швидкість до 400-500 кілометрів на годину. Вага бойової частини дрона — від 100 кілограмів, а дальність його роботи — 400-700 кілометрів.

"Паляниця": що вже відомо

Нову українську розробку президент Володимир Зеленський презентував у День незалежності, 24 серпня. Він заявив про "перше й успішне бойове застосування" нового класу зброї — ракети-дрона "Паляниця".

Фото дрона "Паляниця" Фото: United24

У Forbes повідомляли, що ймовірними цілями "Паляниці" стане російська авіація. Авіаексперт Валерій Романенко наголосив, що йдеться скоріше про дрон з реактивним двигуном або реактивний дрон. Він пояснив, що під час "полювання" на ворожі літаки БПЛА зможе розбивати злітно-посадкові смуги аеродромів, створюючи своєрідні пастки для бортів.

Голова Мінцифри Михайло Федоров розповів, що одна "Паляниця" коштує до мільйона доларів, але вона "змінить правила гри". Водночас у Defense Express пояснили, що під час масового виробництва ціна знизиться, однак виробляти сотні таких на день все ж не вийде.

Вночі на 18 вересня Сили оборони атакували склади боєприпасів у Тверській області РФ. В районі міста Торопець сталася потужна детонація. Експерти припустили, що удари завдавали дронами "Паляниця".

Нагадаємо, у 225 окремому штурмовому батальйоні показали, як вибили ЗС РФ з посадки лише за 30 хвилин. Захисники розповіли, що російські бійці "тікали з посадки, лишаючи свої точки й намагаючись сховатись деінде".