Знадобилося 30 хвилин: бійці ЗСУ показали, як оперативно вибили ЗС РФ з посадки (відео)
Бійці кажуть, що раніше для таких дій їм потрібно було кілька днів, зараз, із новою технікою, все це відбувається в кілька разів швидше.
На одній з ділянок фронту бійцям ЗСУ знадобилося лише пів години, щоб викурити росіян із займаної ними посадки. Про це повідомили у пресслужбі підрозділу РУБпАК "Pentagon" 225-го окремого штурмового батальйону.
Бійці кажуть, що на війні перевагу отримує той, хто більш швидкий, маневрений і гнучкий в своїх діях під час виконання завдань, тож успішно скористалися цією тезою.
"Ще учора, для того щоб зачистити і зайняти посадку, нам потрібно було декілька днів, а вже сьогодні, завдяки використанню такої зброї як на відео, знадобилось лише 30 хвилин, і ворог вже тікав з посадки, лишаючи свої точки і намагаючись сховатись деінде", — йдеться в повідомленні.
На оприлюднених кадрах видно, як термітний дрон "Дракаріс" атакує позиції росіян серед ночі. Ті змушені втікати від рідкого вогню, який ллється на їхні голови.
"Далі вже наші нічні пілоти дронів-бомберів займались полюванням. І нічні відео полювання, скоро також будуть оприлюднені", — пообіцяли бійці.
Нагадаємо, що 12 вересня повідомлялося, що через тиждень після того, як в інформпросторі з'явилася інформація про український дрон "Дракаріс" російським окупантам вдалося затрофеїти один із них і вони зрозуміли, як він працює.