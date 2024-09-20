Понадобилось 30 минут: бойцы ВСУ показали, как оперативно выбили ВС РФ из посадки (видео)

Бойцы говорят, что раньше для таких действий им нужно было несколько дней, сейчас, с новой техникой, все это происходит в несколько раз быстрее.

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На одном из участков фронта бойцам ВСУ понадобилось всего полчаса, чтобы выкурить россиян из занимаемой ими посадки. Об этом сообщили в пресс-службе подразделения РУБпАК "Pentagon" 225-го отдельного штурмового батальона.

Бойцы говорят, что на войне преимущество получает тот, кто более быстрый, маневренный и гибкий в своих действиях при выполнении задач, поэтому успешно воспользовались этим тезисом.

"Еще вчера, для того чтобы зачистить и занять посадку, нам нужно было несколько дней, а уже сегодня, благодаря использованию такого оружия как на видео, понадобилось всего 30 минут, и враг уже бежал из посадки, оставляя свои точки и пытаясь спрятаться в другом месте", — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах видно, как термитный дрон "Дракарис" атакует позиции россиян среди ночи. Те вынуждены бежать от жидкого огня, который льется на их головы.

"Далее уже наши ночные пилоты дронов-бомберов занимались охотой. И ночные видео охоты, скоро также будут обнародованы", — пообещали бойцы.

Напомним, что 12 сентября сообщалось, что через неделю после того, как в информпространстве появилась информация об украинском дроне "Дракарис" российским оккупантам удалось затрофеить один из них и они поняли, как он работает.