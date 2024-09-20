В Курской области якобы сбили реактивный дрон "Паляница", — росСМИ (фото)

Новую разработку представил президент Владимир Зеленский в конце августа. Отмечается, что сбитый в России дрон сильно обгорел, но напоминает именно "Паляницу".

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На Курщине сбили трехметровый дрон, который якобы является новой украинской разработкой "Паляница". Об этом 20 сентября сообщили в медиа Mash, обнародовав фото с места событий.

Отмечается, что БПЛА был сбит в селе Колодное в Курской области РФ. По предварительным данным, это — новый реактивный беспилотник "Паляница".

"При осмотре выяснилось, что у него нет обычного винта. Вместо него — реактивный двигатель. Точную марку пока установить не смогли — из-за того, что обломки сильно обгорели после попадания нашего ПВО. Однако то, что есть, указывает именно на "Паляницу"", — отметили журналисты.

Фото: Mash Фото: Mash Фото: Mash

В медиа добавили, что "Паляница" имеет размер 3,5×2,5 метра и может набирать скорость до 400-500 километров в час. Вес боевой части дрона — от 100 килограммов, а дальность его работы — 400-700 километров.

"Паляница": что уже известно

Новую украинскую разработку президент Владимир Зеленский презентовал в День независимости, 24 августа. Он заявил о "первом и успешном боевом применении" нового класса оружия — ракеты-дрона "Паляница".

Фото дрона "Паляница" Фото: United24

В Forbes сообщали, что вероятными целями "Паляницы" станет российская авиация. Авиаэксперт Валерий Романенко подчеркнул, что речь идет скорее о дроне с реактивным двигателем или реактивном дроне. Он пояснил, что во время "охоты" на вражеские самолеты БПЛА сможет разбивать взлетно-посадочные полосы аэродромов, создавая своеобразные ловушки для бортов.

Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, что одна "Паляница" стоит до миллиона долларов, но она "изменит правила игры". В то же время в Defense Express объяснили, что во время массового производства цена снизится, однако производить сотни таких в день все же не получится.

Ночью на 18 сентября Силы обороны атаковали склады боеприпасов в Тверской области РФ. В районе города Торопец произошла мощная детонация. Эксперты предположили, что удары наносили дронами "Паляница".

Напомним, в 225 отдельном штурмовом батальоне показали, как выбили ВС РФ из посадки всего за 30 минут. Защитники рассказали, что российские бойцы "бежали из посадки, оставляя свои точки и пытаясь спрятаться в другом месте".