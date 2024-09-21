Боєприпаси з КНДР: у Росії знищено два великі арсенали ГРАУ Міноборони РФ (знімки)

Західні аналітики зазначили, що 719-а база артилерійських боєприпасів у Краснодарському краї відіграє ключову роль у забезпеченні південного і східного угруповань російських військ. Тому знищення цього арсеналу завдає серйозного удару по постачанню ЗС РФ.

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Сили оборони України 21 вересня завдали двох високоточних далекобійних ударів по ворожих арсеналах, що завершилося їхньою детонацією і знищенням. Удари були спрямовані на 23-й арсенал ГРАУ Міністерства оборони РФ поблизу селища Октябрський Тверської області та на 719-ту базу артилерійських боєприпасів під Тихорецьком у Краснодарському краї. За інформацією Defense Express, на цих об'єктах зберігалися, зокрема, боєприпаси з КНДР.

23-й арсенал ГРАУ МО РФ, розташований за 16 км від знищеного 107-го арсеналу під Торопцем, перебував у зоні удару на відстані близько 450 км від кордону з Україною. Арсенал займає площу 2,6 км², проте інформація про його вміст поки що невідома. За даними NASA, зафіксовано масштабну пожежу на його території.

719-а база артилерійських боєприпасів у Краснодарському краї, площею 1 кв. км, мала стратегічне значення для південного і східного угруповань російських військ. Супутникові знімки показують, що за період з 2022 по 2024 роки на базі збільшилася кількість укриттів для боєприпасів, що вказує на істотне збільшення їхньої концентрації.

Крім того, частина артилерійських боєприпасів, переданих Росією з КНДР у січні 2024 року, також зберігалася на цій базі, як показали дані OSINT-аналізу.

Стратегічне значення об'єкта

Зазначимо, що ще в лютому 2024 року Американський аналітичний інститут повідомляв, що сховище розширювали для розміщення північнокорейських снарядів.

"Активний розвиток і розширення наявної в Росії інфраструктури для зберігання боєприпасів ближче до лінії фронту спостерігається на Тихорецькому складі боєприпасів, Моздоцькому складі боєприпасів і аеродромі Єгорликська, який було переобладнано на склад боєприпасів", — ішлося в матеріалі.

За словами аналітиків, цей об'єкт відіграє ключову роль у забезпеченні південного і східного угруповань російських військ. Це підтверджено збільшенням активності на базі, починаючи з осені 2023 року, після того, як 13 жовтня 2023 року Білий дім офіційно підтвердив, що об'єкт використовується для зберігання боєприпасів, переданих Росією Північній Кореї.

Схема військового об'єкта під Тихорецьком

Розташування нових укриттів у сховищі боєприпасів під Тихорецьком

Сховища боєприпасів під Тихорецьком

База складалася з двох функціональних зон — штабу і сховищ. Штабний комплекс включав адміністративні будівлі, ремонтні майстерні та майданчики для зберігання техніки. У зоні зберігання знаходилося близько 27 укріплених складських зон, чотири земляні бункери та два відкриті майданчики для техніки.

На супутникових знімках було зафіксовано 27 залізничних вагонів різних типів, що вказувало на типовий рівень активності, пов'язаний із війною в Україні. Однак найбільш примітним став початок масштабних земляних робіт зі створення 14 нових сховищ для контейнерів і трейлерів.

Таким чином знищення цього арсеналу завдає серйозного удару по постачанню російських військ на південному і східному фронтах.

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