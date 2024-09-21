Сезон падіння уламків у розпалі: Сили оборони уразили два військових арсенали та аеродром ЗС РФ

Арсенал "Тихорецьк" входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів. На 23-му арсеналі зберігалося озброєння для ракетних комплексів "Іскандер" та "Точка-У".

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У суботу вночі, 21 вересня, Сили безпілотних систем та Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали вогневого ураження по арсеналу "Тихорецьк" в Краснодарському краї. СБУ атакувала склад боєприпасів неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області РФ. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Як підкреслюють у Генштабі, "Тихорецьк" входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним з ключових в логістичній системі російських військ.

За наявною інформацією, в момент удару на території арсеналу знаходився ешелон, який доставив щонайменше 2 тисячі тонн боєприпасів, зокрема і з КНДР.

Також було атаковано радіолокаційну станцію "Подльот", що виявляла повітряні цілі в напрямку арсеналу.

Служба безпеки завдала удару по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління міністерства оборони РФ неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області.

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Джерела Фокусу в СБУ повідомляють, що на 23-м арсеналі зберігалося артилерійське та ракетне озброєння для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" та тактичних ракетних комплексів "Точка-У".

Після прильотів дронів на складі розпочалася детонація, наразі фіксується п’ять осередків пожеж. Також дрони СБУ уразили інфраструктуру військового аеродрому Шайковка в Калузькій області, де дислокуються літаки стратегічної авіації ТУ-22М, які регулярно обстрілюють Україну.

"СБУ разом з усіма Силами оборони України системно зменшує ракетно-артилерійський потенціал ворога. Цього тижня ми вже висадили в повітря великий арсенал в Торопці Тверської області. Сьогодні прийшла черга наступного за розмірами складу — одного із важливих логістичних пунктів ворога, де зберігалися боєприпаси для ударів по Україні", — повідомило поінформоване джерело Фокуса в СБУ, яке наголосило, що "сезон падіння уламків — в самому розпалі".

Раніше повідомлялося, що за інформацією розвідцентру Міноборони Естонії в російському Торопці внаслідок української атаки було знищено 750 000 снарядів.

Аналітики Defense Express зазначали, що засоби ураження Сил оборони України показали, що можуть дістати до арсеналу ЗС РФ, розташованого на відстані майже 500 км. Тобто у межах досяжності української ракети-дрона "Паляниці" — шість великих сховищ зброї, не рахуючи складу в Торопці.