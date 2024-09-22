Атака ЗС РФ: у Полтавській області пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, деталі

Загалом російські окупанти вночі запустили 80 "шахедів" і 2 ракети Х-59/69. Більшу частину з них вдалося перехопити, повідомили в Повітряних силах, але без наслідків не обійшлося, зокрема в Полтавській області. Без електрики залишилися місцеві жителі.

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У ніч на 22 вересня російські окупанти атакували мирні міста України за допомогою різного озброєння. Більшу частину вдалося перехопити. Деталями поділилися в Повітряних силах ЗСУ.

Ракети. З тимчасово окупованої Луганської області ЗС РФ запустили 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

БПЛА. А ось із Курська та Єйська вилетіли 80 дронів-камікадзе іранського походження Shahed 136. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони.

"У результаті протиповітряного бою збито 71 ударний БпЛА, ще шість безпілотників, унаслідок протидії РЕБ, локально втрачено. Протиповітряна оборона працювала в Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях", — йдеться в повідомленні.

Атака БПЛА — зведення по регіонах

У Хмельницькій області, як написав голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, під час повітряної тривоги вдалося перехопити 8 БПЛА. Також пошкоджено житлову будівлю.

"За інформацією на цю годину, жертв серед цивільного населення немає. На місці події працюють фахівці всіх екстрених служб. Розмір завданих збитків встановлюються", — написав Сергій Тюрін.

Черкаська область. Як повідомив начальник ОВА Ігор Табурець, з ночі регіон був на тривозі і в небі фіксувалися ударні дрони противника, які летіли з різних напрямків.

У результаті вдалося знищити 14 безпілотників. Інформації про постраждалих або руйнування інфраструктури немає. Через падіння уламків сталося загоряння лісової підстилки на площі 300 кв.м. Пожежу ліквідували.

У Кіровоградській ОВА лише повідомили, що в регіоні також збивали дрони, але обійшлося без наслідків.

Київська область. Тут тривога тривала майже 8 годин, як написали в обласній військовій адміністрації. БПЛА ЗС РФ намагалися атакувати регіон, але не вийшло завдяки ефективній роботі української системи протиповітряної оборони. Є перехоплені цілі, але обійшлося без постраждалих.

"Попадання в об'єкти критичної та житлової інфраструктури відсутні. У двох районах області внаслідок падіння уламків зафіксовано загоряння трав'яного настилу та лісової підстилки. Пожежі ліквідовано. В одному приватному будинку пошкоджено двері, вікна, сонячні батареї та паркан. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки", — написав начальник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Російські окупанти не обійшли стороною і Полтавську область. Очільник ОВА Пилип Пронін зазначив, що після атаки дронів-камікадзе обійшлося без постраждалих, однак було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури в одному з районів.

"У результаті чого без світла залишилися 56 побутових і 30 юридичних споживачів. Профільні фахівці вже працюють над відновленням електропостачання людям. Питання на контролі", — написав Філіп Пронін.

У Миколаївській області вдалося знищити одразу 4 "шахеди" за ніч, заявив начальник ОВА Віталій Кім. Влада інших регіонів, де фіксувалася робота ППО, ніяк не прокоментувала нічний терор на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 21 вересня повідомлялося, що ЗС РФ вночі атакували Україну за допомогою КАБів, "Іскандерів" і "шахедів". Не обійшлося без жертв. Під час атаки окупанти вдарили по Дніпропетровщині 4 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 і 5 керованими авіаційними ракетами Х-59/69. Відомо про трьох громадян, які під час обстрілу Кривого Рогу отримали несумісні з життям поранення.