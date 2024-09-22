Атака ВС РФ: в Полтавской области поврежден объект энергетической инфраструктуры, детали

Всего российские оккупанты ночью запустили 80 "шахедов" и 2 ракеты Х-59/69. Большую часть из них удалось перехватить, сообщили в Воздушных силах, но без последствий не обошлось, в частности в Полтавской области. Без электричества остались местные жители.

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В ночь на 22 сентября российские оккупанты атаковали мирные города Украины с помощью различного вооружения. Большую часть удалось перехватить. Деталями поделились в Воздушных силах ВСУ.

Ракеты. Из временно оккупированной Луганской области ВС РФ запустили 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

БПЛА. А вот из Курска и Ейска вылетели 80 дронов-камикадзе иранского происхождения Shahed 136. Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны.

"В результате противовоздушного боя сбит 71 ударный БпЛА, еще шесть беспилотников, в результате противодействия РЭБ, локально потеряны. Противовоздушная оборона работала в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Херсонской и Николаевской областях", — говорится в сообщении.

Атака БПЛА — сводка по регионам

В Хмельницкой области, как написал глава областной военной администрации Сергей Тюрин, во время воздушной тревоги удалось перехватить 8 БПЛА. Также повреждено жилое здание.

"По информации на этот час, жертв среди гражданского населения нет. На месте происшествия работают специалисты всех экстренных служб. Размер нанесенного ущерба устанавливаются", — написал Сергей Тюрин.

Черкасская область. Как сообщил начальник ОВА Игорь Табурец, с ночи регион был на тревоге и в небе фиксировались ударные дроны противника, которые летели с разных направлений.

В результате удалось уничтожить 14 беспилотников. Информации о пострадавших или разрушениях инфраструктуры нет. Из-за падения обломков произошло возгорание лесной подстилки на площади 300 кв.м. Пожар ликвидировали.

В Кировоградской ОВА лишь сообщили, что в регионе также сбивали дроны, но обошлось без последствий.

Киевская область. Здесь тревога длилась практически 8 часов, как написали в областной военной администрации. БПЛА ВС РФ пытались атаковать регион, но не вышло благодаря эффективной работе украинской системы противовоздушной обороны. Есть перехваченные цели, но обошлось без пострадавших.

"Попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры отсутствуют. В двух районах области в результате падения обломков зафиксировано возгорание травяного настила и лесной подстилки. Пожары ликвидированы. В одном частном доме повреждены двери, окна, солнечные батареи и забор. Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки", — написал начальник областной военной администрации Руслан Кравченко.

Российские оккупанты не обошли стороной и Полтавскую область. Глава ОВА Филипп Пронин отметил, что после атаки дронов-камикадзе обошлось без пострадавших, однако был поврежден объект энергетической инфраструктуры в одном из районов.

"В результате чего без света остались 56 бытовых и 30 юридических потребителей. Профильные специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения людям. Вопрос на контроле", — написал Филипп Пронин.

В Николаевской области удалось уничтожить сразу 4 "шахеда" за ночь, заявил начальник ОВА Виталий Ким. Власти остальных регионов, где фиксировалась работа ПВО, никак не прокомментировали ночной террор на момент публикации материала.

Напомним, 21 сентября сообщалось, что ВС РФ ночью атаковали Украину при помощи КАБов, "Искандеров" и "шахедов". Не обошлось без жертв. Во время атаки оккупанты ударили по Днепропетровщине 4 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 и 5 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69. Известно о трех гражданах, которые во время обстрела Кривого Рога получили несовместимые с жизнью ранения.