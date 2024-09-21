РФ готовит удары по объектам украинских АЭС: в МИД предупреждают о риске ядерного инцидента

Под ударом страны-террориста могут оказаться открытые распределительные устройства атомных электростанций и подстанции передачи. Они являются критическими для безопасной работы атомной энергетики.

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Россия готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 21 сентября 2024 года.

По данным украинской разведки, под ударом врага могут оказаться открытые распределительные устройства атомных электростанций и подстанции передачи. Как говорят в МИД, они являются критическими для безопасной работы атомной энергетики.

"Поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия. Соответствующую информацию украинские спецслужбы уже передали партнерам", — отметили в МИД, добавив, что о риске также проинформировали МАГАТЭ.

Украина просит МАГАТЭ обеспечить постоянное расширенное присутствие миссий на всех ядерных объектах, которые могут стать объектом для атаки РФ.

"Россия — единственная страна, захватившая атомную станцию в Европе, шантажируя мир. Украинская Формула Мира содержит пункт об обеспечении радиационной и ядерной безопасности. Мы призываем все международные организации и государства, которые уважают Устав ООН, предотвратить сценарий страны-террориста", — добавили в украинском МИД.

Напомним, в МАГАТЭ призвали Россию немедленно вернуть ЗАЭС под контроль Украины.

Также Фокус писал, что 20 сентября 2024 года во время атаки ВС РФ один из "шахедов" пролетел вблизи Хмельницкой АЭС.