МАГАТЭ призвала Россию немедленно деоккупировать ЗАЭС и вернуть станцию под контроль Украины

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Генеральная конференция МАГАТЭ во время своей 68-й сессии 65 голосами одобрила резолюцию "Ядерная безопасность, защищенность и гарантии в Украине". Соавторами документа выступили 52 страны-члены агентства. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики, где опубликован полный текст резолюции.

Резолюция подтверждает, что украинские атомные станции, среди которых и Запорожская АЭС, должны функционировать под полным суверенным контролем Украины. МАГАТЭ призывает к немедленному выводу военного и другого персонала РФ с территории ЗАЭС и возвращению станции под контроль украинской власти для обеспечения ее безопасности.

До момента возвращения ЗАЭС под контроль Украины от России требуется обеспечить МАГАТЭ неограниченный доступ ко всем объектам и информации на станции.

В документе выражается поддержка дальнейших усилий МАГАТЭ по преодолению рисков ядерной безопасности в Украине, особенно в контексте решения Гендиректора Агентства направить наблюдательные миссии на высоковольтные подстанции, которые являются ключевыми для работы украинских АЭС. А также поддержка продолжения предоставления МАГАТЭ технической помощи Украине для обеспечения безопасной работы атомных объектов и дальнейшая политическая, финансовая и материальная поддержка соответствующих программ.

Минэнерго отмечает, что во время Саммита мира, который состоялся 15-16 июня 2024 года по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского, было отмечено о важности обеспечения безопасной и стабильной работы украинских атомных станций, в частности ЗАЭС, под полным суверенным контролем Украины.

"Благодарен МАГАТЭ, генеральному директору Рафаэлю Гросси, и всем странам-членам Агентства, которые поддержали резолюцию. Спасибо Агентству и его руководству также за решение о направлении наблюдательных миссий на высоковольтные подстанции, которые являются ключевыми для работы украинских АЭС. Важное решение для преодоления рисков ядерной безопасности в Украине", — отметил министр энергетики Герман Галущенко.