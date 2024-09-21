РФ готує удари по об'єктах українських АЕС: в МЗС попереджають про ризик ядерного інциденту

Під ударом країни-терористки можуть опинитися відкриті розподільчі пристрої атомних електростанцій та підстанції передачі. Вони є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.

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Росія готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики України напередодні зими. Про це повідомив міністр закордонних справ Укрїни Андрій Сибіга 21 вересня 2024 року.

За даними української розвідки, під ударом ворога можуть опинитися відкриті розподільчі пристрої атомних електростанцій та підстанції передачі. Як кажуть у МЗС, вони є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.

"Ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам", — зазначили в МЗС, додавши, що про ризик також поінформували МАГАТЕ.

Україна просить МАГАТЕ забезпечити постійну розширену присутність місій на всіх ядерних обʼєктах, які можуть стати об’єктом для атаки РФ.

"Росія – єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ. Українська Формула Миру містить пункт про забезпечення радіаційної і ядерної безпеки. Ми закликаємо всі міжнародні організації і держави, які поважають Статут ООН, запобігти сценарію країни-терориста", — додали в українському МЗС.

Нагадаємо, у МАГАТЕ закликали Росію негайно повернути ЗАЕС під контроль України.

Також Фокус писав, що 20 вересня 2024 року під час атаки ЗС РФ один з "шахедів" пролетів поблизу Хмельницької АЕС.