Рвонула відразу після старту: з'явилися нові фото з місця вибуху ракети "Сармат"

OSINT-дослідник Джордж Баррос вважає, що під час випробування "Сармата" загинули ті, хто спостерігав за випробуванням.

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Російська ракета "Сармат" після вибуху залишила великий кратер діаметром 62 метри, судячи із супутникових знімків компанії Maxar. OSINT-дослідник Джордж Баррос вважає, що характер ушкоджень на стартовому майданчику вказує на те, що ракета вибухнула практично відразу після запалювання або пуску.

Баррос зазначив, що на місці стартової шахти видно великий кратер і великі пошкодження всередині та навколо стартового майданчика.

Фото до випробування ракети "Сармат" Фото: MAXAR

Воронка після вибуху ракети "Сармат" Фото: MAXAR

"Учора (21 вересня) компанія Maxar зібрала нові супутникові знімки з високою роздільною здатністю, на яких закарбовані наслідки драматичної невдачі під час запуску російської МБР РС-28 на стартовому майданчику космодрому Плесецьк", — зазначив OSINT-дослідник Джордж Баррос.

Крім того, у лісі на схід від стартового комплексу в Архангельській області тривають невеликі пожежі, а біля зруйнованої шахти можна побачити чотири пожежні машини.

Фото до випробування ракети "Сармат" Фото: MAXAR

Воронка після вибуху ракети "Сармат" Фото: MAXAR

Наблизивши знімок, Баррос зазначив, що будівля біля кратера повністю зруйнована. Він припустив, що якщо там хтось спостерігав за випробуванням, то вони всі загинули.

Що таке ракета "Сармат"

"Сармат" — це стратегічний ракетний комплекс п'ятого покоління з важкою триступеневою рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою. 35-метрова ракета важить 208 тонн, а маса закидання становить близько 10 тонн. Дальність польоту ракети — 16 тис. км. Сила вибуху "Сармата" — 50 мегатонн.

Ракета "Сармат"

Міноборони РФ у квітні 2024 року повідомило про успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети на полігоні Капустин Яр в Астраханській області. При цьому назву ракети вказано не було.

У вересні 2023 року російська державна корпорація "Роскосмос" заявила, що стратегічний ракетний комплекс "Сармат" було "поставлено на бойове чергування".

Космодром у Плесецьку Фото: MAXAR

Володимир Путін під час звернення до Федеральних зборів у 2018 році стверджував, що ракета "Сармат" зможе атакувати цілі не тільки через Північний, а й через Південний полюс, подолає систему протиракетної оборони і буде нести ядерні припаси великої потужності, зокрема гіперзвукові.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що чергове невдале випробування ракети "Сармат" було п'ятим за рахунком.