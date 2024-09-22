Повний провал: що залишилося від російського полігону після запуску ракети "Сармат" (фото)

Росія вп'яте провела випробування "Сармата", що завершилося невдачею. Поки що тільки один пуск, здійснений у квітні 2022-го, увінчався успіхом.

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Випробування важкої багатоступеневої рідинної міжконтинентальної балістичної балістичної ракети РС-28 "Сармат", проведене на ракетному полігоні поблизу Плесецького космодрому в Росії, завершилося невдачею, а на місці пуску утворилася величезна вирва. Про це у своєму Х повідомив користувач MeNMyRC, посилаючись на інформацію OSINT-аналітика MT_Anderson.

На супутникових знімках від Planet Labs видно дуже великий кратер, навколо якого випалено все.

На місці запуску ракети видно глибоку воронку Фото: @MT_Anderson

"Як цілком очевидно, випробування РС-28 "Сармат" було повним провалом. Ракета вибухнула в шахті, залишивши величезний кратер і зруйнувавши випробувальний полігон. "Сармат" — це ракета на рідкому паливі, тому ця аварія могла статися окремо від фактичного запуску... З урахуванням того, що ці події тепер є офіційними, це щонайменше 4-та невдала спроба випробування "бойової" важкої МБР "Сармат", — ідеться в публікації.

Автор звертає увагу на чотири пожежні машини для гасіння лісової пожежі на знімках, а також зазначає, що це щонайменше четверта невдала спроба запуску "Сармата".

Що стало причиною невдачі, невідомо. Як пише "Мілітарний", оскільки у ракети двигун на рідкому паливі, міг статися інцидент із його детонацією, про що може свідчити кратер. Не виключена також імовірність падіння ракети під час запуску. Усе це призвело до таких руйнувань пускового майданчика і пожежі в лісі.

Після невдалого запуску ракети навколо полігону розгорілася пожежа Фото: @MeNMyRC1

Буквально за кілька днів до інциденту спікер Держдуми Владислав Володін знову пригрозив Заходу балістичним ударом, якщо той дасть Україні дозвіл вражати цілі в глибині РФ. Він заявив, що "Сармат" долетить до Страсбурга за 3 хвилини 20 секунд.

Загалом на сьогодні зафіксовано п'ять пусків ракети, успішним з яких був тільки один, здійснений 20 квітня 2022 року. Міноборони РФ стверджувало, що "Сармат" здатний "вражати цілі в будь-якій точці світу й ухилятися від будь-яких наявних і майбутніх систем протиракетної оборони".

"Ця унікальна зброя змусить замислитися тих, хто в запалі оскаженілої агресивної риторики намагається погрожувати нашій країні", — цитувало видання The Wall Street Journal заяву Путіна по російському телебаченню після успішного запуску. Він додав, що у виготовленні "Сармата" використовували тільки російські комплектуючі, маючи на увазі, що західні санкції проти підприємств ВПК Росії не завадять виробити комплекс.

"Сармат" — це стратегічний ракетний комплекс п'ятого покоління з важкою триступеневою рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою. 35-метрова ракета важить 208 тонн, а маса закидання становить близько 10 тонн. Дальність польоту ракети — 16 тис. км. Як стверджують у МО РФ, ракета здатна доставити 15 ядерних боєголовок у будь-яку точку світу через Північний або Південний полюс. Сила вибуху "Сармата" — 50 мегатонн.

Раніше Фокус писав, що потрібно знати про нову ракету, якою так пишається Москва.