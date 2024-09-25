Росія керованими авіабомбами вдарила по приватних будинках у Запоріжжі (фото)

Внаслідок російської атаки, за словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, семеро людей постраждали.

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Пізно увечері 24 вересня російські окупаційні війська завдали удару керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю, внаслідок чого були зруйновані приватні будинки. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Вчергове ворог наніс удар безпосередньо по території міста Запоріжжя. Попередньо — це керовані авіабомби", — сказав Федоров.

Він уточнив, що внаслідок російської атаки у Комунарському районі міста зруйновані приватні будинки.

За словами Федорова, усі мешканці врятовані, проте є семеро постраждалих.

"Троє поранених у лікарні. Четверо від госпіталізації відмовилися", — підкреслив Федоров.

Зазначимо, що про вибухи у Запоріжжі Федоров повідомив о 21:32, а ще через 20 хвилин — про повторні вибухи.

Нагадаємо, надвечір 23 вересня РФ вдарила по житловій забудові у Запоріжжі, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула.

Ввечері 22 вересня росіяни атакували Запоріжжя. ЗС РФ завдали 6 ударів КАБами по території обласного центру та району.