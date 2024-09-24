ЗС РФ завдали серію масованих авіаударів по Запоріжжю: є жертви (фото, відео)

Російська армія протягом двох годин обстрілювала Запоріжжя. Ворог вдарив по приватному сектору. Зазнав руйнувань житловий будинок, ще один росіяни знищили повністю.

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Через масовані російські авіаудари по Запоріжжю загинув чоловік. Ще шестеро людей травмовані, з них дві дитини: 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у вівторок, 24 вересня.

Напередодні ввечері після 21:00 російські війська впродовж двох годин завдавали авіаударів по приватному сектору міста. В результаті обстрілів один житловий будинок зазнав серйозних пошкоджень, а ще один був повністю зруйнований, уточнили в ДСНС.

Рятувальні роботи у Запоріжжі Фото: ДСНС Рятувальні роботи у Запоріжжі Фото: ДСНС

Рятувальники оперативно ліквідували пожежі в господарчій споруді, гаражі та на відкритій території. Також волонтери вивели зі зруйнованого будинку собаку, якого передали сусідам.

Волонтери врятували собаку зі зруйнованого будинку Фото: ДСНС

До ліквідації наслідків залучили 67 рятувальників і 13 одиниць техніки. На місці подій працюють правоохоронці, вибухотехніки, волонтери Червоного Хреста та інші служби міста.

Нагадаємо, пізно ввечері 23 вересня очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що ЗС РФ вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури у Запоріжжі.

22 вересня російська армія вперше атакувала Запоріжжя керованими авіабомбами. Постраждала 21 людина. У лікарні перебувають двоє жінок віком 94 та 23 роки. Пошкоджені багатоповерхові будинки та інша цивільна інфраструктура обласного центру.