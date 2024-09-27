ЗС РФ влаштували масштабний терор Ізмаїла: є жертви та руйнування, — ОВА (фото)

Вночі російські військовослужбовці атакували місто в Одеській області ударними дронами-камікадзе. Несумісні із життям травми дістали троє цивільних.

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Надранок 27 вересня російські окупанти влаштували масовану повітряну атаку на припортове місто Ізмаїл на Одещині. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, цивільні авто. Є загиблі та постраждалі місцеві жителі. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його інформацією, ЗС РФ атакували ударними дронами-камікадзе південь Одеської області. Повітряна атака тривала кілька годин.

"Сьогодні під ранок ворог вдався до масштабного терору Ізмаїлу. На жаль, внаслідок атаки загинули три людини: дві жінки 1934-го та 1955 років народження та 73-річний чоловік. Постраждали 11 людей, серед яких одна дитина. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки", — проінформував він.

Внаслідок атаки спалахнуло декілька пожеж. Вони оперативно були ліквідовані співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій. Правоохоронці фіксують наслідки терористичного акту росіян.

Нагадаємо, що 26 вересня ЗС РФ атакували Київ ударними дронами-камікадзе "Шахед". Повітряна тривога в столиці та області тривала кілька годин. Внаслідок падіння уламків у Печерському районі сталося загоряння житлової забудови та розгерметизація газової труби.