Під завалами можуть залишатися люди: кількість жертв у Кривому Розі зросла до 3, — ОВА (фото)

За словами начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисака, від ракетної атаки постраждали шестеро осіб. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

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ЗС РФ не припиняють атакувати мирні міста України і в п'ятницю, 27 вересня, завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Кількість жертв збільшилася. Про це написав у своєму Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, з-під завалів адміністративної будівлі в Кривому Розі дістали ще два тіла — чоловіка і жінки. Інформації про їхню особу або вік немає.

"Кількість жертв ранкового удару росіян по місту зросла до трьох. Постраждали шестеро людей", — написав Сергій Лисак.

На нових опублікованих кадрах можна також помітити деякі кадри з наслідками ворожого терору. Рятувальники продовжують розбір завалів.

У Кривому Розі збільшилася кількість жертв Фото: ДСНС ЗС РФ атакували Кривий Ріг ракетою Фото: Голова Дніпропетровської ОВА

У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що загалом було пошкоджено 23 приватні будинки, 3 багатоповерхівки, будівлю навчального закладу та 82 автомобілі.

"Аварійно-рятувальні роботи тривають, під завалами, ймовірно, ще перебувають люди", — ідеться в повідомленні.

Кількість жертв після атаки збільшилася Фото: ДСНС Під завалами в Дніпропетровській області можуть залишатися люди Фото: ДСНС

Нагадаємо, в ніч на 27 вересня ЗС РФ запустила одну балістичну, дві крилаті ракети і 32 "Шахеди" по території України. Сили ППО працювали в трьох областях і збили 24 безпілотники.

27 вересня також повідомлялося, що ЗС РФ влаштували масштабний терор Ізмаїла. Уночі російські військовослужбовці атакували місто в Одеській області ударними дронами-камікадзе. Несумісні з життям травми отримали троє цивільних.