Нічна атака балістикою і "шахедами" по Україні: РФ вдарила по Київщині та лікарні в Сумах (фото)

Російська армія завдала подвійного удару по лікарні та житловому сектору в Сумах, застосувавши безпілотники. Шестеро людей дістали травми несумісні з життям, ще десятеро — поранені. У Київській області уламки збитих цілей зафіксовані в 4-х районах.

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У ніч на 28 вересня Росія атакувала Україну балістичними й керованими авіаційними ракетами, а також ударними безпілотниками. Сили ППО працювали у 13 областях. В результаті протиповітряного бою було збито 71 із 77 засобів, звітують Повітряні сили ЗСУ.

Російська армія запустила:

дві балістичні ракети "Іскандер-М" із окупованого Криму;

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл.;

73 ударних БпЛА типу Shahed із районів Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла і мису Чауда.

Сили ППО знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 "Шахедів" у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. Один безпілотник полетів у напрямку Росії, ще три були локаційно втрачено на території України.

Наслідки нічної атаки ЗС РФ

Київ і Київська область. У столиці повітряна тривога тривала близько трьох годин. Дрони заходили кількома хвилями. За словами начальника КМВА Сергія Попка, приблизно півтора десятка ударних безпілотників були знищені силами та засобами ППО на підступах та на території столиці. Зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі. Пошкоджено нежитлове приміщення. Інформація щодо постраждалих не надходила. Попко додав, що ця атака на Київ була десятою з початку вересня.

Голова ОВА Руслан Кравченко заявив, що влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури в Київської області немає. Уламки збитих цілей зафіксовані в 4-х районах. В одному з населених пунктів пошкоджено шість приватних будинків, господарча та адміністративна будівлі. В іншому районі пошкоджено дах ангару приватного підприємства. Також виявлено падіння уламків на території пожежної частини. Постраждалих немає.

Кіровоградська область. Повітряна тривога на Кіровоградщині тривала вісім годин. Очільник ОВА Андрій Райкович повідомив про збиття одного "Шахеда". За попередньою інформацією, минулося без наслідків.

Рівненська область. Голова ОВА Олександр Коваль заявив, що сили ППО збили над Рівненщиною повітряну ціль ворога. Уламки під час падіння пошкодили повітряну лінію електропередач, а також паркан та альтанку на території приватного господарства. Постраждалих немає. Без світла залишилось 70 споживачів.

Дніпропетровська область. ППО знищила одну ракету і 3 "Шахеди", поінформував голова ОВА Сергій Лисак.

Сумська область. У Сумах росіяни двічі вдарили по медичному закладу. Наразі відомо про 6 загиблих. Внаслідок першого обстрілу загинула одна людина, зазнало руйнувань перекриття декількох поверхів лікарні. Під час евакуації хворих, окупанти завдали повторного удару, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

У Нацполіції уточнили, що поранення дістали 10 людей. Правоохоронці скеровують людей у безпечні місця, дістають з-під завалів поранених, медики надають домедичну допомогу. Триває пошуково-рятувальна операція.

Наслідки атаки БпЛА на Суми Фото: Національна поліція Наслідки атаки БпЛА на Суми Фото: Національна поліція

Одеська область. У Білгород-Дністровському районі Одеської області частково зруйнована база відпочинку внаслідок ракетного удару. Також вигоріли дві поруч припарковані легкові автівки, заявив голова ОВА Олег Кіпер. Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 600 квадратних метрів. Загиблих і постраждалих немає.

Наслідки ракетного удару по Білгород-Дністровському Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram Наслідки ракетного удару по Білгород-Дністровському Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

Миколаївська область. Голова ОВА Віталій Кім заявив, що сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили три БпЛА типу Shahed 131/136.

Нагадаємо, 27 вересня Росія атакувала Україну трьома ракетами та запустила 32 ударні безпілотники. Внаслідок обстрілу в Одеській області загинуло троє людей, ще 14 дістали поранення.

27 вересня внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинуло троє людей. Росіяни влучили в будівлю районного управління поліції.