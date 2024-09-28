"Краще чкурнути і подалі": бойовий медик РФ розповів, коли ЗСУ підуть у масштабний наступ

Лейтенант медичної служби т. зв. "ДНР" також переконує росіян у тому, що на Заході п'ють кров дітей, присмачену адреналіном від їхніх мук, і виготовляють із неї наркотики. Ними потім "балуються" еліта і населення.

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Російська пропаганда не втомлюється лякати своє населення звірствами, які нібито творять ЗСУ на "окупованих" територіях. Однак не тільки з федеральних каналів лунає подібна інформація. Поширюють щось схоже і "на місцях". Зокрема хірург Юрій Євіч, старший лейтенант медичної служби так званої "ДНР", розповів своїм 109 тисячам передплатників на YouTube-каналі про те, що ЗСУ планують великий наступ уже цієї осені й можуть захопити Курськ і Бєлгород.

"Обстановка на фронті зараз набагато гірша, ніж у 2022-му, просто ви, дорогі цивільні, цього не знаєте. Що ви хочете? 52 країни воюють проти нас, а населення всієї країни з першого до останнього дня живе за принципом "ніякої війни немає, і СВО, яка мене не стосується, ніяких мобілізацій не треба, нічого робити не треба, все якось само собою вирішиться", — нарікає він.

За словами Євіча, майбутній наступ ЗСУ "буде набагато більшим, ніж під Ізюмом" і перевершить події в Курській області. У зв'язку з цим він радить жителям прикордонних регіонів зібрати гроші та документи в кілька сумок і підготувати транспорт, щоб у разі чого вони могли швидше евакуюватися, а не чекати, що все схаменеться.

"Краще чкурнути і подалі, — додав медик.

Щоб ще більше налякати аудиторію, Євіч розповів чергову порцію страшилок про "ворога".

"Зараз на Заході масштабне захоплення населення — це по-звірячому замучувати і ґвалтувати дітей, а їхню кров, присмачену адреналіном, що виділяється вже під час цих мук, переробляти на наркотики", — цілком серйозно каже він, стверджуючи, що ці наркотики вживають як еліта, так і "їхнє населення теж".

"Відповідно, яке майбутнє чекає на дітей на окупованій території, зрозуміло. Чоловіків і жінок — приблизно те саме. Ринок органів у Європі зараз розквітнув, з початком усіх цих подій", — додав автор відео і перехрестився.

Поки пропагандисти лякають населення ЗСУ, українські правоохоронні органи продовжують розслідувати злочини ЗС РФ, причому не вигадані, а реальні. СБУ повідомила про підозру двом російським окупантам, які під час цьогорічного наступу РФ на Харківську область знущалися з українських полонених. Зв'язавши українських захисників, підозрювані били їх, збивали з ніг, імітували страту, здійснюючи постріли поруч із їхньою головою. Весь процес катувань знімали на камеру телефону, після чого відео з'явилося в мережі.

Крім того окупанти продовжують терор України. 28 вересня вони вдарили дроном по цивільному автомобілю з чотирма мирними людьми в Харківській області, внаслідок чого загинув суддя Верховного суду.

Раніше Фокус писав, що російська армія вдарила по лікарні в Сумах.