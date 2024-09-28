Віз гумдопомогу: у Харківській області від удару FPV-дрона загинув суддя Верховного суду (фото)

На момент удару дрона в цивільному авто перебували чоловік і три жінки. Вони привезли в Козачу Лопань гуманітарну допомогу та їжу для тварин. За фактом чергового злочину ЗС РФ розпочато розслідування.

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Російський дрон атакував селище Козача Лопань у Харківській області, поціливши по авто з цивільними. Це сталося 28 вересня близько 13:00, а в машині на момент удару перебувало четверо людей: чоловік і три жінки, написав у Telegram-каналі голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Пізніше обласна прокуратура повідомила деталі. FPV-дрон знищив автомобіль Mitsubishi Lancer, унаслідок чого 61-річний водій загинув на місці, а трьох жінок госпіталізували. Після удару транспортний засіб врізався в стіну будинку. Жертвою ворожої атаки став суддя Верховного суду. Він і його пасажирки приїхали в селище, щоб роздати гуманітарну допомогу місцевим жителям.

У прокуратурі додали, що уточнена інформація буде надана після встановлення всіх деталей чергового злочину російської армії.

61-річний чоловік загинув на місці Фото: Харківська обласна прокуратура

За інформацією В'ячеслава Задоренка, голови Дергачівської ДВА, постраждалі приїхали в селище, щоб погодувати домашніх тварин. Одна з жінок дістала важкі поранення, стан двох інших лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Він додав, що російські військові атакували селище протягом кількох годин сімома дронами.

"Ще раз закликаю всіх подбати про власне життя та здоров'я і в жодному разі не повертатися до прикордонних населених пунктів, доки ситуація не покращиться!" — наголосив чиновник.

Офіс генпрокурора підтвердив інформацію про те, що загиблий був суддею Верховного суду України.

Фото: скрін

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У Верховному суді назвали ім'я загиблого. Це суддя Верховного суду в Касаційному кримінальному суді Леонід Лобойко.

Леонід Лобойко Фото: Верховний суд України

Козача Лопань — населений пункт на кордоні Харківської області з Росією. Воно перебувало в окупації з лютого по вересень 2022 року, однак після звільнення його ЗСУ постійно перебуває під обстрілами. Російська армія використовує для цього різні типи озброєння, зокрема дрони. За інформацією "Суспільне. Харків", на кінець вересня в селищі залишаються понад 800 жителів.

Раніше Фокус писав, що російські військові почали атакувати українські розвідувальні безпілотники FPV-дронами, скопіювавши тактику Сил оборони України. Зі свого боку українська команда розробників "Дикі Шершні" модифікували свої БПЛА для знищення розвідувальних дронів ЗС РФ.