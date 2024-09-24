Издевались над пленными на Харьковщине: СБУ объявила о подозрении двум российским военным

Оккупанты Киприн и Кучманов захватили нескольких украинских военных в плен во время боев в Харьковской области в этом году. Подозреваемые издевались над защитниками и снимали на видео пытки над пленными, что потом разместили в сети интернет.

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Служба безопасности Украины (СБУ) отрапортовала, что сообщила о подозрении двум российским оккупантам, которые во время наступления РФ на Харьковскую область в этом году, издевались над украинскими пленными. Об этом говорится в пресс-релизе украинской спецслужбы.

По данным предварительного следствия, речь идет об Алексее Киприне, командире 3-й стрелковой роты 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии ВС РФ, и Алексее Кучманове, старшем стрелке 2-го взвода 3-й стрелковой роты того же военного формирования страны-агрессора.

СБУ сообщает, что двое подозреваемых участвовали в повторном наступлении на Харьковскую область в мае-июне 2024 года. Во время боев за поселок Старица Чугуевского района они вместе с тремя сообщниками захватили в плен четырех украинских военнослужащих.

Связав украинских защитников, российские оккупанты избивали их, сбивали с ног, имитировали казнь, совершая выстрелы рядом с их головой. Весь процесс пыток подозреваемый Киприн снимал на камеру своего мобильного телефона, после чего выложил видео в интернет.

СБУ отметила, что по факту совершения преступлений со стороны российских военных Киприна и Кучманова, им заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, Фокус сообщал, что 23 сентября СБУ нейтрализовала оперативно-боевую группу российской военной разведки в Одессе, которая планировала захватить силовым образом захватили власть в этом регионе.