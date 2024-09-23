В Одессе готовили силовой захват власти: подробности от СБУ (фото, видео)

По версии следствия, группу создали еще в начале полномасштабного вторжения РФ. Ее члены планировали захватить государственные учреждения в Одесской области и атаковать ВСУ с тыла в случае приближения российских оккупантов к областному центру.

Related video

Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с Государственным бюро расследований (ГБР) успешно нейтрализовали оперативно-боевую группу военной разведки Российской Федерации (ГРУ) в Одессе. Эта группа готовилась к силовому захвату власти в регионе. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает пресс-центр Управления СБУ в Одесской области.

Во время спецоперации задержали руководителя вражеской ячейки и его "правую руку". У них изъяли значительный арсенал, включая более 70 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами, боеприпасы, тактическое снаряжение, бронежилеты и шлемы.

Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ

По версии следствия, группа была создана еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Ее члены планировали осуществить силовой захват государственных учреждений в Одесской области и атаковать Вооруженные силы Украины с тыла в случае приближения российских оккупантов к областному центру. Однако после поражений российских войск группа была переведена в режим ожидания и активирована летом 2024 года.

Фото: пресс-центр СБУ

Фото: пресс-центр СБУ

Фото: пресс-центр СБУ

Согласно материалам дела, руководителем группы был 49-летний житель временно оккупированного Крыма, который после захвата полуострова переехал в Одессу. Он организовал группу под прикрытием нескольких общественных организаций, якобы направленных на военную историю, экологию и юриспруденцию. На самом деле эти организации создали подпольные отряды снайперов, разведчиков, связистов и штурмовиков.

Фото: пресс-центр СБУ

Фото: пресс-центр СБУ

Фото: пресс-центр СБУ

Во время обысков у фигурантов обнаружены инструкции по подрывной деятельности, холодное оружие с логотипами российских спецслужб, а также компьютерная техника с доказательствами преступлений.

Задержанным предъявлено подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя);

ч. 1, 3 ст. 260 (создание незаконных военизированных или вооруженных формирований).

Фото: пресс-центр СБУ

Задержанные находятся под стражей, им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, 3 сентября сообщалось, что контрразведка разоблачила в Киеве агентурную сеть Департамента контрразведывательных операций ФСБ, координацией которой занимался бывший народный депутат от запрещенной Партии регионов. Члены сети готовили нападение на журналиста Дмитрия Гордона.

Ранее СБУ задержала фельдшера, который собирал информацию для ФСБ во время вызовов "скорой помощи". 39-летний мужчина стремился получить руководящую должность в оккупационной администрации, если бы россиянам удалось захватить Одесскую область.