Готовили покушение на Гордона: СБУ нейтрализовала в Киеве сеть агентов ФСБ (фото, видео)

Кроме бывшего нардепа от Партии регионов, в ячейку агентов входили исполнитель диверсий, поставщик взрывчатки и наблюдательница. Все четверо задержанных находятся под стражей.

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Контрразведка разоблачила в Киеве агентурную сеть Департамента контрразведывательных операций ФСБ, координацией которой занимался бывший народный депутат от запрещенной Партии регионов. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Ячейка агентов состояла из четырех человек, которые занимались разведывательной и диверсионной работой на территории нашего государства. Кроме экс-нардепа-куратора туда входили: исполнитель диверсий, поставщик взрывных устройств и наблюдательница.

Для срыва логистики Сил обороны агенты планировали серию подрывов на путях "Укрзализныци". В частности, как установило следствие, российская спецслужба поставила им задачу взорвать в Киевской области одну из путей, которую ВСУ используют для переправки техники и личного состава во фронтовые регионы.

В Офисе генпрокурора добавляют, что агенты уже взорвали железнодорожные пути на Полтавщине, чтобы помешать логистике ВСУ.

Во время многоэтапной спецоперации сотрудники Службы безопасности задержали всех четырех агентов, включая экс-нардепа.

Еще одной задачей сети был сбор данных для дальнейшей физической ликвидации об украинских деятелях, которые интересовали российскую спецслужбу. В частности, враг пытался получить сведения о местах проживания, графике дня и круге общения определенных лиц. Среди тех, на кого российские спецслужбы готовили заказное убийство, был украинский журналист Дмитрий Гордон, сообщают в СБ.

Все четверо задержанных находятся под стражей. Им сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111 (государственная измена);

ст. 113 (диверсия);

ст. 258 (террористический акт).

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в СБУ сообщали о задержании российского агента, который мобилизовался в ВСУ. Шпион попал в одну из бригад, которую отправили в район Бахмута. Там он собирал разведданные о местах базирования и перемещения украинских войск.

Также СБУ задержала агента ФСБ, который готовил прорыв российских ДРГ в Харьков. Известно, что его завербовали, когда тот находился в тюрьме на территории Луганской области.