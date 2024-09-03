Готували замах на Гордона: СБУ нейтралізувала у Києві мережу агентів ФСБ (фото, відео)

Окрім колишнього нардепа від Партії регіонів, до осередку агентів входили виконавець диверсій, постачальник вибухівки та спостерігачка. Усі четверо затриманих знаходяться під вартою.

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Контррозвідка викрила у Києві агентурну мережу Департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ, координацією якої займався колишній народний депутат від забороненої Партії регіонів. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Осередок агентів складався із чотирьох осіб, які займалися розвідувальною та диверсійною роботою на території нашої держави. Окрім екснардепа-куратора туди входили: виконавець диверсій, постачальник вибухових пристроїв та спостерігачка.

Для зриву логістики Сил оборони агенти планували серію підривів на шляхах "Укрзалізниці". Зокрема, як встановило слідство, російська спецслужба поставила їм завдання підірвати на Київщині одну із колій, яку ЗСУ використовують для переправлення техніки і особового складу у фронтові регіони.

В Офісі генпрокурора додають, що агенти вже підірвали залізничну колію на Полтавщині, щоб перешкодити логістиці ЗСУ.

Під час багатоетапної спецоперації співробітники Служби безпеки затримали всіх чотирьох агентів, включно із екснардепом.

Ще одним завданням мережі був збір даних для подальшої фізичної ліквідації проукраїнських діячів, які цікавили російську спецслужбу. Зокрема, ворог намагався отримати відомості про місця проживання, графік дня та коло спілкування певних осіб. Серед тих, на кого російські спецслужби готували замовне вбивство, був український журналіст Дмитро Гордон, повідомляють у СБ.

Усі четверо затриманих знаходяться під вартою. Їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111 (державна зрада);

ст. 113 (диверсія);

ст. 258 (терористичний акт).

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше у СБУ повідомляли про затримання російського агента, який мобілізувався до ЗСУ. Шпигун потрапив до однієї з бригад, яку відправили в район Бахмута. Там він збирав розвіддані про місця базування та переміщення українських військ.

Також СБУ затримала агента ФСБ, який готував прорив російських ДРГ до Харкова. Відомо, що його завербували, коли той перебував у в'язниці на території Луганської області.