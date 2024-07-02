Використовували перуки для конспірації: СБУ затримала в Одесі агентурну групу ФСБ (фото)

За даними слідства, фігуранти, серед яких були чинні військовослужбовці, мали розвідувати локації ППО. Для конспірації підозрювані також користувалися послугами таксі.

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В Україні вдалося знешкодити агентурну групу російської ФСБ і одна з учасниць руху користувалася перуками для конспірації. Про це йдеться в повідомленні Служби безпеки України.

За даними слідства, фігуранти діяли в Одесі і до складу угруповання входили двоє військових та їхня спільниця. Ті отримували завдання від російських спецслужб і розвідували локації систем протиповітряної оборони, які обороняють регіон.

"Щоб встановити відповідні координати, агенти систематично об'їжджали обласний центр та його прилеглі території. У разі виявлення "потрібних" об'єктів — приховано фотографували їх і позначали відповідні геолокації на гугл-картах. Ще одним завданням ворожої групи було замасковане встановлення бездротових магнітних камер на території морського порту Одеси", — йдеться в повідомленні.

Для більшої скритності ворожі агенти використовували послуги таксі, спільниця і зовсім маскувала зовнішність, постійно змінюючи перуки.

СБУ затримала в Одесі агентурну групу ФСБ Фото: СБУ

Українським спецслужбам вдалося задокументувати всі факти розвідувально-підривної діяльності фігурантів, а також затримати резидента агентурної групи ФСБ і його спільника. Сталося це в момент, коли вони фотографували черговий військовий об'єкт.

А ось дівчину, яка також була частиною угруповання, затримали в її власному будинку після того, як вона робила дорозвідку поблизу потенційної цілі. Також СБУ провела комплексні заходи для забезпечення безпеки локацій українських військ.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, які вони окремо купили для комунікації з росіянами.

СБУ затримала в Одесі агентурну групу ФСБ Фото: СБУ

"Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена організованою групою в умовах воєнного стану). Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 липня повідомлялося, що в Києві "активісти" готували масові заворушення і планували захопити будівлю Верховної Ради. За даними слідства, фігуранти хотіли використати "мирне зібрання" в центрі столиці для того, щоб оголосити про "усунення влади". Більшість учасників не повинні були дізнатися мету заходу.