СБУ затримала агента РФ, який добровільно мобілізувався до ЗСУ для шпигунства (фото)

У СБУ повідомили, що шпигуна відправили до в'язниці на 15 років. Це уродженець Дніпропетровської області, який здобув освіту в Москві.

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Служба безпеки України затримала російського агента, який мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати за українськими військовими. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зазначається, що порушника було затримано ще наприкінці лютого 2024 року. Він хотів сховатися в так званій "ПМР" (Придністров'я), перейшовши кордон. Зловмисником виявився житель Дніпропетровської області. Він у 2000-х роках закінчив Московський державний університет, здобувши юридичну освіту.

Повідомляється, що під час навчання він потрапив у поле зору ГРУ РФ. Після навчання шпигун повернувся в Україну і довго чекав завдань від російських спецслужб.

У СБУ заявили, що російський куратор вийшов на фігуранта тільки у 2023 році. Він "активував" його для проведення розвідувально-підривної діяльності. Шпигун мобілізувався до однієї з бригад ЗСУ, у складі якої його направили в район Бахмута. Там він збирав розвіддані про місця базування та переміщення українських військ.

У повідомленні йдеться, що шпигун підтримував комунікацію з окупантами через спеціально створений чат-бот, який адміністрували представники ГРУ. Пізніше зрадник покинув підрозділ і спробував сховатися, перейшовши кордон.

Однак, як заявили в СБУ, українська спецслужба документувала злочини фігуранта. Його затримали на кордоні у Вінницькій області. Так, зловмисника визнано винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 4 ст. 408 (дезертирство).

"З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив йому покарання у вигляді 15 років в'язниці з конфіскацією майна. Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури", — ідеться в повідомленні.

СБУ затримала шпигуна Фото: СБУ

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала 19-річного одесита, який готував ракетні удари РФ по вишах і госпіталях. За вказівкою окупантів хлопець щодня обходив кілька локацій в обласному центрі, щоб з'ясувати, чи є там українські військовослужбовці.

Також нагадаємо, що в Києві затримали доньку ексмера Полтави. За даними СБУ, підозрювана в колабораціонізмі дистанційно керувала рекламним бізнесом у Росії й отримувала від нього мільйонні дивіденди. Їй загрожує до 12 років в'язниці.