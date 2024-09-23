В Одесі готували силове захоплення влади: подробиці від СБУ (фото, відео)

За версією слідства, групу створили ще на початку повномасштабного вторгнення РФ. Її члени планували захопити державні установи в Одеській області та атакувати ЗСУ з тилу в разі наближення російських окупантів до обласного центру.

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Служба безпеки України (СБУ) разом із Державним бюро розслідувань (ДБР) успішно нейтралізували оперативно-бойову групу військової розвідки Російської Федерації (ГРУ) в Одесі. Ця група готувалася до силового захоплення влади в регіоні. Про це в понеділок, 23 вересня, повідомляє пресцентр Управління СБУ в Одеській області.

Під час спецоперації затримали керівника ворожого осередку та його "праву руку". У них вилучили значний арсенал, включно з понад 70 одиницями вогнепальної зброї з оптичними прицілами, боєприпаси, тактичне спорядження, бронежилети та шоломи.

Фото: Пресцентр СБУ Фото: Пресцентр СБУ

За версією слідства, група була створена ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Її члени планували здійснити силове захоплення державних установ в Одеській області та атакувати Збройні сили України з тилу в разі наближення російських окупантів до обласного центру. Однак після поразок російських військ група була переведена в режим очікування й активована влітку 2024 року.

Фото: Пресцентр СБУ

Фото: Пресцентр СБУ

Фото: Пресцентр СБУ

Згідно з матеріалами справи, керівником групи був 49-річний житель тимчасово окупованого Криму, який після захоплення півострова переїхав до Одеси. Він організував групу під прикриттям кількох громадських організацій, нібито спрямованих на військову історію, екологію та юриспруденцію. Насправді ці організації створили підпільні загони снайперів, розвідників, зв'язківців і штурмовиків.

Фото: Пресцентр СБУ

Фото: Пресцентр СБУ

Фото: Пресцентр СБУ

Під час обшуків у фігурантів виявлено інструкції з підривної діяльності, холодну зброю з логотипами російських спецслужб, а також комп'ютерну техніку з доказами злочинів.

Затриманим висунуто підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу);

ч. 1, 3 ст. 260 (створення незаконних воєнізованих або збройних формувань).

Фото: Пресцентр СБУ

Затримані перебувають під вартою, їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 3 вересня повідомлялося, що контррозвідка викрила в Києві агентурну мережу Департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ, координацією якої займався колишній народний депутат від забороненої Партії регіонів. Члени мережі готували напад на журналіста Дмитра Гордона.

Раніше СБУ затримала фельдшера, який збирав інформацію для ФСБ під час викликів "швидкої допомоги". 39-річний чоловік прагнув отримати керівну посаду в окупаційній адміністрації, якби росіянам вдалося захопити Одеську область.