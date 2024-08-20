СБУ затримала фельдшера, який збирав інформацію для ФСБ під час викликів "швидкої допомоги" (фото)

За даними слідства, 39-річний чоловік прагнув отримати керівну посаду в окупаційній адміністрації, якби росіянам вдалось захопити Одеську область.

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Служба безпеки України затримала агента російських спецслужб, який готував нові удари РФ по місцях розташування морської охорони Держприкордонслужби на Одещині. Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Служба безпеки затримала в Одеській області ще одного агента ФСБ. Він коригував ракетно-дронові удари РФ по одному з портових міст регіону", — йдеться у повідомленні.

В СБУ уточнили, що насамперед російські спецслужби намагалися отримати координати базування особового складу та кораблів морської охорони Держприкордонслужби.

Також окупанти сподівалися одержати локації вогневих позицій ППО, яка обороняє повітряний простір південного регіону.

СБУ затримала фельдшера на Одещині Фото: СБУ

Затриманим виявився 39-річний фельдшер місцевої станції екстреної медичної допомоги, який раніше публікував антиукраїнські коментарі в телеграм-каналах.

Чоловік, за даними слідства, збирав розвідувальну інформацію у процесі поїздок по прибережній території, зокрема під час викликів "швидкої".

Як зазначили в Офісі генерального прокурора, затриманий у якості винагороди за свої "послуги" розраховував на керівну посаду в окупаційній адміністрації у випадку захоплення регіону.

"Чоловік "здавав" агресору місця дислокації особового складу підрозділів Сил ТрО ЗСУ, ДПСУ та Морської охорони на території Ізмаїльського району. Ще одним його завданням було спостереження за динамікою заходів суден у місцевий порт та різновидами вантажів, які вони перевозять", — зазначили в ОГП.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримання фельдшера на Одещині Фото: ОГПУ

Нагадаємо, 19 серпня Служба безпеки України затримала 54-річну мешканку міста Мерефи, яка під час окупації Харківської області російськими військами нараховувала зарплати окупаційній адміністрації.

16 серпня Служба безпеки України затримала двох очільників районних ТЦК і СП Київської області, які "заробили" на ухилянтах понад 1 мільйон доларів.