СБУ затримала "бухгалтерку" окупаційної адміністрації на Харківщині (фото)

За даними слідства, після деокупації регіону, жінка залишилась на підконтрольній Україні території та намагалась переховуватись. Їй загрожує довічне ув'язнення.

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Служба безпеки України затримала 54-річну мешканку міста Мерефи, яка під час окупації Харківської області російськими військами нараховувала зарплати окупаційній адміністрації. Про це повідомила пресслужба СБУ.

У відомстві уточнили, що після захоплення регіону жінка виїхала до окупованого на той час Куп’янська, де влаштувалася до місцевої окупаційної адміністрації.

"Там її призначили "бухгалтеркою управління фінансів" загарбницької установи. За вказівкою місцевого гауляйтера колаборантка з липня по вересень 2022 року займалася питаннями грошового та матеріально-технічного забезпечення окупаційних органів країни-агресора", — йдеться у повідомленні.

До її обов'язків зокрема входило нарахування "зарплат" в російських рублях, а також жінка розпоряджалася захопленим майном українських держустанов.

СБУ затримала колаборантку на Харківщині Фото: СБУ

Крім того, СБУ затримала 48-річну мешканку Чугуївського району, яка допомагала окупантам підготувати псевдореферендум після захоплення частини території громади.

"Колаборантка закликала людей переоформлювати власні земельні ділянки відповідно до "законодавства" країни-агресора. За це вона обіцяла односельчанам лояльне ставлення з боку ра*истів", — зазначили в СБУ.

У відомстві підкреслили, що після деокупації захоплених районів обидві зловмисниці намагалися уникнути правосуддя.

"Одна з них переїхала до Харкова, де сподівалася "загубитися" у великому місті як "переселенка". Інша переховувалася за місцем проживання у Мерефі, де її згодом було затримано", — наголосили в СБУ.

Наразі обом фігуранткам оголошено про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 16 серпня Служба безпеки України затримала двох очільників районних ТЦК і СП Київської області, які "заробили" на ухилянтах понад 1 мільйон доларів.

14 серпня Служба безпеки України нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, до якої належали колишні охоронці Віктора Януковича та чинний військовослужбовець Нацгвардії.