СБУ задержала "бухгалтера" оккупационной администрации на Харьковщине (фото)

По данным следствия, после деоккупации региона, женщина осталась на подконтрольной Украине территории и пыталась скрываться. Ей грозит пожизненное заключение.

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Служба безопасности Украины задержала 54-летнюю жительницу города Мерефы, которая во время оккупации Харьковской области российскими войсками начисляла зарплаты оккупационной администрации. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В ведомстве уточнили, что после захвата региона женщина выехала в оккупированный в то время Купянск, где устроилась в местную оккупационную администрацию.

"Там ее назначили "бухгалтером управления финансов" захватнического учреждения. По указанию местного гауляйтера коллаборантка с июля по сентябрь 2022 года занималась вопросами денежного и материально-технического обеспечения оккупационных органов страны-агрессора", — говорится в сообщении.

В ее обязанности в частности входило начисление "зарплат" в российских рублях, а также женщина распоряжалась захваченным имуществом украинских госучреждений.

СБУ задержала коллаборационистку на Харьковщине Фото: СБУ

Кроме того, СБУ задержала 48-летнюю жительницу Чугуевского района, которая помогала оккупантам подготовить псевдореферендум после захвата части территории громады.

"Коллаборантка призвала людей переоформлять собственные земельные участки в соответствии с "законодательством" страны-агрессора. За это она обещала односельчанам лояльное отношение со стороны ра*истов", — отметили в СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что после деоккупации захваченных районов обе злоумышленницы пытались избежать правосудия.

"Одна из них переехала в Харьков, где надеялась "потеряться" в большом городе как "переселенка". Другая скрывалась по месту жительства в Мерефе, где она впоследствии была задержана", — отметили в СБУ.

Сейчас обеим фигуранткам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 16 августа Служба безопасности Украины задержала двух руководителей районных ТЦК и СП Киевской области, которые "заработали" на уклонистах более 1 миллиона долларов.

14 августа Служба безопасности Украины нейтрализовала агентурную сеть ФСБ, к которой принадлежали бывшие охранники Виктора Януковича и действующий военнослужащий Нацгвардии.