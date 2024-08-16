"Заработали" на уклонистах 1 млн долларов: СБУ задержала двух руководителей ТЦК Киевщины (фото)

По данным следствия, военнообязанным предлагали оформить поддельные документы о непригодности к службе по состоянию здоровья. Стоимость такой услуги составляла 37 тысяч долларов.

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Служба безопасности Украины задержала двух руководителей районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Киевской области, которые "заработали" на уклонистах более 1 миллиона долларов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как установило расследование, фигуранты предлагали военнообязанным свое содействие во избежание призыва на основании поддельных документов о непригодности к службе по состоянию здоровья.

"Стоимость таких "услуг" составляла 37 тыс. долларов США с одного уклониста. В эту сумму входила подготовка полного "пакета" документов, в частности фиктивных медсправок, а также "сопровождение" уклонистов во время прохождения военно-врачебной комиссии", — говорится в сообщении.

К преступной схеме также был привлечен гражданин страны Южного Кавказа, который искал военнообязанных, готовых заплатить за уклонение от призыва, а также отвечал за непосредственную передачу средств.

СБУ задержала двух руководителей ТЦК Киевской области СБУ задержала двух руководителей ТЦК Киевской области СБУ задержала двух руководителей ТЦК Киевской области

По данным следствия, руководители ТЦК использовали личные связи среди представителей ВЛК, чтобы получать необходимые справки.

"Затем фиктивные документы использовали для снятия потенциальных призывников с воинского учета, что давало им возможность сбежать за границу", — отметили в СБУ.

Военная контрразведка СБУ задержала посредника в столичном ресторане, когда он получал 50 тыс. американских долларов от новых клиентов. После этого в служебных кабинетах задержали обоих должностных лиц ТЦК.

Во время обысков в помещениях и автомобилях задержанных обнаружили

более 1,2 млн долларов;

большое количество оружия, в частности, пистолет с глушителем.

"Большинство изъятой наличности фигуранты хранили в специально оборудованных тайниках под полом и за обшивкой стен собственных домов", — отметили в СБУ.

Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет заключения.

Напомним, 14 августа Служба безопасности Украины нейтрализовала агентурную сеть ФСБ, к которой принадлежали бывшие охранники Виктора Януковича и действующий военнослужащий Нацгвардии.

В этот же день на территории Молдовы прекратили деятельность преступной группировки, которая продавала волонтерам и военным фейковые дроны.