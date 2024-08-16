"Заработали" на уклонистах 1 млн долларов: СБУ задержала двух руководителей ТЦК Киевщины (фото)
По данным следствия, военнообязанным предлагали оформить поддельные документы о непригодности к службе по состоянию здоровья. Стоимость такой услуги составляла 37 тысяч долларов.
Служба безопасности Украины задержала двух руководителей районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Киевской области, которые "заработали" на уклонистах более 1 миллиона долларов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Как установило расследование, фигуранты предлагали военнообязанным свое содействие во избежание призыва на основании поддельных документов о непригодности к службе по состоянию здоровья.
"Стоимость таких "услуг" составляла 37 тыс. долларов США с одного уклониста. В эту сумму входила подготовка полного "пакета" документов, в частности фиктивных медсправок, а также "сопровождение" уклонистов во время прохождения военно-врачебной комиссии", — говорится в сообщении.
К преступной схеме также был привлечен гражданин страны Южного Кавказа, который искал военнообязанных, готовых заплатить за уклонение от призыва, а также отвечал за непосредственную передачу средств.
По данным следствия, руководители ТЦК использовали личные связи среди представителей ВЛК, чтобы получать необходимые справки.
"Затем фиктивные документы использовали для снятия потенциальных призывников с воинского учета, что давало им возможность сбежать за границу", — отметили в СБУ.
Военная контрразведка СБУ задержала посредника в столичном ресторане, когда он получал 50 тыс. американских долларов от новых клиентов. После этого в служебных кабинетах задержали обоих должностных лиц ТЦК.
Во время обысков в помещениях и автомобилях задержанных обнаружили
- более 1,2 млн долларов;
- большое количество оружия, в частности, пистолет с глушителем.
"Большинство изъятой наличности фигуранты хранили в специально оборудованных тайниках под полом и за обшивкой стен собственных домов", — отметили в СБУ.
Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет заключения.
Напомним, 14 августа Служба безопасности Украины нейтрализовала агентурную сеть ФСБ, к которой принадлежали бывшие охранники Виктора Януковича и действующий военнослужащий Нацгвардии.
В этот же день на территории Молдовы прекратили деятельность преступной группировки, которая продавала волонтерам и военным фейковые дроны.