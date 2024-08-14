Работали в Молдове и Украине: военным и волонтерам продали несуществующие БПЛА и авто на 46 млн

По данным следствия, фигуранты брали предоплату за дроны и автомобили, а после получения средств исчезали. Деньги подозреваемые вкладывали в золото и элитные автомобили.

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Члены двух семей, которые до полномасштабного вторжения РФ в Украину жили на территории Одесской области, а затем переехали в Молдову, организовали мошенническую схему, по которой продавали военным и волонтерам несуществующие автомобили и дроны. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"На территории Молдовы прекратили деятельность преступной группировки, которая путем обмана завладела средствами военнослужащих ВСУ, их семей и волонтеров под видом продажи автомобилей и дронов через интернет", — говорится в сообщении.

По данным следствия, преступная группировка действовала на территории Молдовы и Украины в течение 2023-2024 годов.

Используя номера мобильных телефонов украинских операторов, они размещали объявления о продаже автомобилей и дронов из-за рубежа для нужд Вооруженных Сил Украины.

"Покупателям предлагали внести предоплату на банковскую карту, а после получения денег продавцы на связь не выходили. Полученные путем мошенничества деньги злоумышленники вкладывали в элитные автомобили и золотые украшения", — отметили в Офисе генпрокурора.

В ведомстве уточнили, что приблизительная сумма убытков составляет 46 млн грн.

Следствием установлено, что в целом в преступную группировку входило не менее 27 участников. Девяти из них уже сообщили о подозрении в мошенничестве. В отношении других — сейчас принимаются меры для их задержания.

Правоохранители в Молдове и Украине в целом провели 36 обысков, во время которых изъяли:

около 61 тыс. долларов;

23 элитных автомобиля;

около 5 кг золота;

мобильные телефоны;

банковские карты и черновые записи.

"В настоящее время 8 из 9 подозреваемых в Республике Молдова избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Досудебное расследование продолжается", — подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Напомним, 13 августа Служба безопасности Украины нейтрализовала преступную группу, которая терроризировала жителей прифронтовых районов Донецкой области.

6 августа СБУ задержала главаря хмельницких поджигателей, который уничтожал машины работников ТЦК.