В Молдове после укуса осы скончался депутат парламента

Юрию Пассату было 52 года. Он был заместителем председателя комитета по вопросам сельского хозяйства и пищевой промышленности.

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В Молдове умер депутат от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) Юрий Пасат. Причиной смерти парламентария стал анафилактический шок после укуса осы. Об этом сообщила пресс-служба партии в понедельник, 5 августа.

Политику было 52 года. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

В парламенте Пасат занимал должность заместителя председателя комитета по вопросам сельского хозяйства и пищевой промышленности. До этого он был мэром села Балчана в Хинчештском районе.

Однопартийцы выразили семье и близким депутата соболезнования.

"С большой болью в сердце сообщаем о смерти нашего коллеги, депутата Юрия Пасата, вице-президента комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности. Он умер сегодня утром от анафилактического шока, вызванного укусом осы. Юрий Пасат был преданным, трудолюбивым, честным коллегой. В течение многих лет он посвятил себя общине, в том числе на посту мэра села Балчана", — говорится в сообщении партии.

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