Айдос Садыков умер в больнице после покушения: фигурантам изменят подозрение

Дело Мейрама Каратаева и Алтая Жаканбаева, которых подозревают в покушении на убийство Айдоса Садыкова, переквалифицируют. Подозрение объявят уже за умышленное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц.

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Во вторник, 2 июля, в результате полученного огнестрельного ранения в реанимационном отделении больницы Киева умер журналист из Казахстана Айдос Садыков, в результате чего украинские правоохранители изменят подозрение. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, к преступлению, которое было совершено в Шевченковском районе 18 июня, причастны двое граждан Казахстана.

Сейчас правоохранительные органы готовят сообщение об изменении ранее сообщенного подозрения причастным лицам с покушения на убийство на умышленное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц (п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Напомним, две недели назад неизвестный выстрелил в Айдоса Садыкова и скрылся. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Жена мужа Наталья Садыкова заявила, что заказчиком нападения мог быть президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Подозреваемые в покушении на Айдоса Садыкова после совершения преступления сбежали в Молдову. Позже один из подозреваемых, Алтай Жаканбаев, сам обратился к правоохранителям в Казахстане.

Офис генерального прокурора Украины заявил о намерении просить об экстрадиции подозреваемых из Казахстана. Генпрокуратура Украины предъявила обвинение в покушении на убийство двум гражданам Казахстана — Мейраму Каратаеву и Алтаю Жаканбаеву. Однако казахстанские власти отрицали заинтересованность в нападении на оппозиционера и журналиста, и заявили, что не дадут разрешение на экстрадицию подозреваемых в Украину.