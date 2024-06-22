Покушение на Садыкова в Киеве: один из стрелков сдался полиции, детали

Алтай Жаканбаев сам сдался полиции Казахстана. Мейрама Каратаева еще ищут.

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Алтай Жаканбаев, один из подозреваемых в покушении на убийство казахского оппозиционера Айдоса Садыкова, добровольно сдался правоохранительным органам.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.

Как отмечают в ведомстве, украинские правоохранители проявили оперативность и профессионализм, быстро установив личности злоумышленников.

Генпрокуратура Казахстана направила в компетентные органы Украины международное следственное поручение о предоставлении материалов уголовного дела о причастности граждан страны к покушению на убийство.

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Как сообщается, в пятницу, 21 июня т.г. Алтай Жаканбаев сам обратился в органы внутренних дел Республики Казахстан, где был допрошен и в этот же день был задержан.

В то же время другой подозреваемый, Мейрам Каратаев до сих пор находится в розыске.

Генпрокуратура Казахстана возбудила уголовное дело по поручению президента страны Касима Жомарта-Токаева, который заявил, что в случае необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины.

Напомним, инцидент произошел 18 июня недалеко от дома, где проживали супруги Садыковы. Они имеют статус беженцев и живут в Украине с 2014 года. Садыков был госпитализирован в тяжелом состоянии, а его жена во время покушения не пострадала. Женщина обвинила в заказе на покушение президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

В пятницу, 21 июня, киевская полиция показала вероятных киллеров.