Замах на Садикова в Києві: один зі стрільців здався поліції, деталі

Алтай Жаканбаєв сам здався поліції Казахстану. Мейрама Каратаєва ще шукають.

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Алтай Жаканбаєв, один із підозрюваних у замаху на вбивство казахського опозиціонера Айдоса Садикова, добровільно здався правоохоронним органам.

Про це повідомили в Генеральній прокуратурі Казахстану.

Як зазначають у відомстві, українські правоохоронці виявили оперативність і професіоналізм, швидко встановивши особи зловмисників.

Генпрокуратура Казахстану направила до компетентних органів України міжнародне слідче доручення про надання матеріалів кримінальної справи про причетність громадян країни до замаху на вбивство.

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Як повідомляється, у п'ятницю, 21 червня п.р. Алтай Жаканбаєв сам звернувся до органів внутрішніх справ Республіки Казахстан, де його допитали, і того ж дня затримали.

Водночас інший підозрюваний, Мейрам Каратаєв, досі перебуває в розшуку.

Генпрокуратура Казахстану порушила кримінальну справу за дорученням президента країни Касима Жомарта-Токаєва, який заявив, що в разі потреби казахстанські офіційні органи готові долучитися до розслідування для сприяння у виявленні істини.

Нагадаємо, інцидент стався 18 червня неподалік від будинку, де проживало подружжя Садикових. Вони мають статус біженців і живуть в Україні з 2014 року. Садиков був госпіталізований у важкому стані, а його дружина під час замаху не постраждала. Жінка звинуватила в замовленні на замах президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва.

У п'ятницю, 21 червня, київська поліція показала ймовірних кілерів.