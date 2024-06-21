У Києві підстрелили опозиціонера Садикова: поліція показала ймовірних кілерів (фото)

Підозрювані оголошені у міжнародний розшук. Постраждалий Айдос Садиков перебуває у реанімації.

Related video

Правоохоронці оголосили виконавцям замаху на вбивство казахського опозиціонера Айдоса Садикова про підозри, вони перебувають у міжнародному розшуку. Про це 21 червня заявили у Національній поліції.

18 червня поліціянти отримали повідомлення про те, що у Шевченківському районі Києва сталася стрілянина. Невідомий влучив у голову громадянину Казахстану, який перебував у машині з дружиною поблизу їхнього дому.

Фото одного з фігурантів справи Фото: Національна поліція

"Внаслідок отриманого вогнепального поранення 55-річного потерпілого у важкому стані лікарі госпіталізували до медичного закладу, де він продовжує перебувати у реанімаційному відділенні", — зазначили у Нацполіції.

Слідчим вдалося встановити, що до злочину причетні двоє іноземців — 33 та 36 років. Їм оголосили про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство за попередньою змовою.

Фото одного з фігурантів справи Фото: Національна поліція

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора підтвердили вручення підозр Мейраму Каратаєву та Алтаю Жаканбаєву. За даними слідства, вони готувались до скоєння вбивства та ретельно усе спланували, а пістолет після пострілу й втечі викинули на території зоопарку.

Дружина казахського опозиціонера Наталія Садикова переконана, що замах на вбивство її чоловіка замовив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Вона розповіла, що в момент стрілянини сиділа в машині поряд з Садиковим.