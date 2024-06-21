Замах на казахського опозиціонера Садикова: поліція знайшла виконавців

Дружина опозиціонера Наталія Садикова розповіла, що один з підозрюваних — поліціянт, який був першим серед колег зі стрільби. За даними слідства, він зробив один постріл у голову і викинув пістолет на території зоопарку.

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Поліція знайшла виконавців замаху на вбивство казахського опозиціонера Айдоса Садикова. Деталями 21 червня поділилась його дружина Наталія Садикова.

Виконавцями виявились двоє громадян Казахстану — 33-річний Мейрам Каратаєв та 36-річний Алтай Жаканбаєв.

"Ці негідники отримали замовлення, 2 червня приїхали до Києва, жили по орендованих квартирах, стежили за Айдосом і продумували злочин", — розповіла Садикова.

З її слів, Каратаєв є співробітником департаменту поліції Костанайської області. Дружина опозиціонера підкреслила, що правоохоронець займав перші місця на змаганнях зі стрільби.

"Я не помилилася, ні коли звинуватила в замаху (президента Казахстану Касима-Жомарта, — ред.) Токаєва, ні коли сказала, що стріляв професіонал. Моє захоплення українцям", — заявила вона.

Дружина повідомила, що стан Садикова — без змін, та подякувала за підтримку.

Публікація Наталії Садикової від 21 червня Фото: Скриншот

Замах на Садикова: подробиці справи

В Офісі генерального прокурора підтвердили, що повідомили Каратаєву та Жаканбаєву про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство. З повідомлення про підозру відомо, що чоловіки отримали замовлення на вбивство та приїхали з цією метою в Київ.

За даними слідства, виконавці спланували, що застрелять опозиціонера з пістолета, та 6 червня простежили за його купівлею машини. Вони стежили за жертвою за місцем проживання й роботи, дізнались його маршрут та розпорядок дня.

Садикова вирішили вбити під час повернення додому. За планом, Каратаєв мав підійти до машини та вистрілити, а Жаканбаєв повинен був перебувати неподалік та попередити напарника про поліцію. Виконавці замовили пістолет з глушником та патронами, а також винайняли квартиру.

18 червня підозрювані, за інформацією слідчих, взялися реалізовувати свій план. Каратаєв підбіг до авто з боку водійського сидіння та зробив один прицільний постріл у голову. Це спричинило у Садикова "відкрите проникаюче вогнепальне поранення головного мозку". Однак попри травму опозиціонер не помер — не тому, що його вбивці не реалізували задум, а тому, що отримав домедичну допомогу і був вчасно доставлений у лікарню.

Зазначається, що Каратаєв та Жаканбаєв втекли з місця злочину, а пістолет викинули поблизу паркану на території Київського зоопарку.

Нагадаємо, 18 червня стало відомо, що у Києві сталася стрілянина. Повідомлялось, що невідомий вистрілив у журналіста Айдоса Садикова, коли той сидів у припаркованій машині разом з дружиною.

У Нацполіції повідомляли Фокусу, що порушили справу про замах на умисне вбивство. Інцидент стався неподалік будинку, де проживало подружжя. Вони мають статус біженців та живуть в Україні з 2014 року. Садиков був госпіталізований у важкому стані.

Наталія Садикова звинуватила у замовленні замаху президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва. Вона розповіла, що в момент стрілянини Садиков був за кермом та заїжджав у двір будинку.